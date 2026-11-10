Video completo: así fue la histórica misa del papa León XIV en Córdoba

Ante cientos de miles de fieles en FAdeA, el pontífice llamó a vivir la fe con el ejemplo y pidió construir una patria fraterna y solidaria.

El papa León XIV encabezó este martes una misa multitudinaria en Córdoba, ante cientos de miles de fieles que se congregaron en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

Durante la celebración, el pontífice destacó la historia religiosa de la provincia, recordó al Cura Brochero y a Mama Antula y dejó un mensaje centrado en la santidad, la solidaridad y el compromiso con los demás.

“Todos somos simples servidores y tenemos que cumplir con la misión que el Señor nos encomienda; estamos todos llamados a la santidad“, expresó durante su homilía.

El Papa también llamó a los presentes a dar testimonio de su fe a través de sus acciones. “El mundo espera de nosotros un compromiso de vida y un testimonio de oración“, sostuvo.

Durante su homilía, León XIV destacó la tradición religiosa de Córdoba y señaló que la provincia fue tierra de hombres y mujeres que dedicaron su vida al Evangelio.

Entre ellos mencionó especialmente a José Gabriel del Rosario Brochero, conocido como el Cura Brochero, y a María Antonia de Paz y Figueroa, Mama Antula.

El pontífice también recordó al beato Mamerto Esquiú, al cardenal Eduardo Pironio, a san Artémides Zatti, a Ceferino Namuncurá y a Laura Vicuña.

Al referirse a ese legado, sostuvo que los santos y beatos argentinos expresan “la unidad entre pasión por el Evangelio y compromiso en la construcción de una patria fraterna y solidaria“. “No hay mejor modo de enseñar que dando ejemplo con la propia vida”, agregó.

Hacia el final de su mensaje, León XIV convocó a los argentinos a seguir ese camino: “Abran sus corazones y, con la gracia de Dios, ¡vayan y sean santos!“, expresó.

Cómo sigue la agenda del papa León XIV en Argentina

Tras la misa y las actividades en FAdeA, León XIV continuará con su agenda en Córdoba. A las 15.15 horas tiene previsto un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Luego regresará a Buenos Aires. El vuelo desde Córdoba está programado para las 16.55, con llegada a Aeroparque prevista para las 18.10.

A las 20.15, el pontífice encabezará una vigilia de oración con jóvenes en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

El miércoles 11 de noviembre será su última jornada en el país. A las 8 visitará el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto y, a las 10, celebrará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La despedida oficial está prevista para las 13.30 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Desde allí partirá a las 14 rumbo a Lima, Perú, para continuar su gira por Sudamérica.