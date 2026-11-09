El “poncho bandera” de La Sole, une arte con la devoción al Papa León XIV

Tejido a mano con lana de oveja por artesanos catamarqueños, el emblemático diseño patriótico se convirtió en el amuleto federal de Soledad Pastorutti frente al Sumo Pontífice, y en el corazón de un guiño inolvidable con el capitán argentino, Lionel Messi.
Hay prendas que superan la mera categoría de indumentaria para convertirse en verdaderos estandartes culturales. Cuentan historias, preservan saberes ancestrales y logran conectar, de manera casi mágica, universos tan distantes como la alta artesanía de telar, la liturgia papal, los escenarios multitudinarios y la gloria futbolística. Eso fue exactamente lo que ocurrió cuando Soledad Pastorutti apareció ante una multitud en Buenos Aires, en la previa de la misa oficiada por el papa León XIV, enfundada en una pieza única que ya forma parte de la mitología popular argentina: el célebre Poncho Bandera.
Con los colores celeste y blanco desplegados en una trama perfecta y el Sol de Mayo bordado en el pecho, la artista de Arequito no solo deslumbró con su voz, sino que rindió un homenaje rotundo a las manos que resguardan la identidad de la patria profunda.
El taller de Rua Chaky: cinco generaciones tejiendo historia
Detrás de esta obra de arte textil se encuentra Rua Chaky —cuya traducción del quechua significa “hecho a mano”—, un emprendimiento familiar profundamente arraigado en la localidad catamarqueña de Belén, cuna nacional del poncho. Encabezado por los maestros artesanos Ramón Baigorría y Graciela Carrasco, el taller representa a la quinta generación de una estirpe dedicada en cuerpo y alma al oficio del telar.
La historia de este diseño en particular se remonta a 2010, cuando en el marco de los festejos por el Bicentenario de la Revolución de Mayo, los artesanos fueron convocados para idear una colección especial que plasmara los símbolos patrios en el tradicional tejido catamarqueño. Lo que nació como una edición conmemorativa pronto se bautizó universalmente como el “Poncho Bandera”.
Confeccionar cada una de estas piezas exige un proceso de paciencia infinita y una destreza milenaria que demanda entre 15 y 20 días de trabajo continuo:
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La materia prima: Se parte de vellón de lana de oveja pura, que es cuidadosamente hilado a mano.
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La alquimia de los tintes naturales: Para alcanzar los magistrales tonos celestes y azules, los artesanos recurren al uso de índigo, mientras que el vibrante amarillo del Sol de Mayo se logra mediante una cocción tradicional a base de cáscara de cebolla común.
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El ensamble y el bordado: El paso por el telar rústico y el posterior bordado a mano de los detalles completan un ciclo donde la técnica y el alma se vuelven indivisibles.
De Catamarca al gran escenario: el camino con La Sole
El destino del Poncho Bandera se cruzó con el de Soledad Pastorutti durante la celebración de la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho en Catamarca, donde la cantante conmemoraba sus tres décadas sobre los escenarios. La entrega de la prenda formó parte de un reconocimiento institucional a los artistas invitados, pero la conexión entre la música de La Sole y la fuerza visual del tejido fue inmediata.
Meses después, la artista eligió lucirlo como pieza central de su indumentaria en la gran jornada litúrgica y musical previa a la misa del papa León XIV en el Monumento de los Españoles. Al entonar clásicos inmortales como Oración del Remanso y A Don Ata, la estampa tricolor del poncho sobre el escenario se convirtió en la postal perfecta de un fervor federal que unía la fe, la música y la artesanía criolla.
Un puente hacia la gloria: el eslabón con Lionel Messi
Pero la travesía de esta prenda no se detiene en los altares o los festivales folclóricos. La historia del Poncho Bandera atesora también un capítulo vinculado al ídolo máximo del fútbol argentino, Lionel Messi.
En otra de las oportunidades en que La Sole lució el diseño durante una despedida de la Selección Argentina en el estadio Monumental, la prenda protagonizó un intercambio casual pero entrañable entre la cantante y el jugador Agustín Giay. Según relató posteriormente Lorena Bertossi, madre del lateral, el poncho terminó siendo atesorado como un tesoro familiar tras un cruce de caminos propiciado por la admiración mutua.
Así, el Poncho Bandera de Rua Chaky demuestra que la verdadera elegancia en Argentina no nace de las tendencias efímeras, sino de la autenticidad de un hilo de lana, las manos sabias de un artesano catamarqueño y la capacidad de las grandes figuras de llevar nuestra cultura a lo más alto del mundo.