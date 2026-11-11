“Gracias por recibirme con los brazos abiertos”: video completo de la última misa del papa León XIV en su visita a la Argentina

Ante una multitud de fieles, el Pontífice encabezó la celebración en el santuario de la patrona de la Argentina. En su homilía llamó a reconocer los errores, pedir perdón y construir un futuro basado en el amor. Al despedirse, agradeció el cariño recibido durante su visita al país.

El papa León XIV encabezó este miércoles la última misa de su visita a la Argentina en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en la provincia de Buenos Aires. Ante una multitud de fieles, el Pontífice pronunció una homilía centrada en la reconciliación, el perdón y la necesidad de construir un futuro en el que el amor tenga la última palabra.

La celebración marcó el cierre de su agenda religiosa en el país, antes de partir rumbo a Lima, Perú, para continuar su gira por Sudamérica. Según estimaciones del Gobierno bonaerense, más de dos millones de personas participaron de la convocatoria.

Durante su mensaje, el Papa se refirió a las dificultades que atraviesan muchas familias, entre ellas las enfermedades, la pobreza, la falta de trabajo, la discriminación y las rupturas familiares. A partir de esas situaciones, llamó a reconocer los errores y avanzar en procesos de perdón.

“Necesitamos reconciliarnos también con nuestra historia y con nuestro presente, para generar un futuro nuevo, donde sea el amor el que tenga la última palabra”, expresó.

León XIV propuso cuatro pasos para el camino de la fe: la reconciliación, la iluminación a través de la Palabra de Dios, la comunión y el envío a la misión.

También recordó especialmente al papa Francisco y su devoción por la Virgen de Luján, a quien llamaba cariñosamente la “Patroncita morena”.

“Hoy, en la Casa de nuestra Madre de Luján, mi recuerdo se dirige de manera especial a nuestro querido Papa Francisco, que siempre llevó a la ‘Patroncita morena’ en su corazón“, manifestó.

También destacó la solidaridad de los argentinos y los gestos cotidianos de quienes ayudan a los demás, y pidió prestar atención a los más necesitados, entre ellos los pobres, los migrantes, los enfermos y las personas privadas de la libertad.

Hacia el final de su mensaje, el Pontífice convocó a los fieles a llevar el Evangelio a través de sus acciones y dejó una frase que se convirtió en uno de los momentos centrales de la celebración: “¡Argentina, levántate y camina!“.

Al concluir la misa, los fieles despidieron al Papa con cánticos y aplausos. Entre las expresiones que se escucharon estuvieron “El Papa no se va” y “Olé, olé, olé, León, León”.

León XIV respondió con un mensaje de agradecimiento por el recibimiento durante los días que permaneció en el país.

“¡Gracias, Argentina, por recibirme con los brazos abiertos! Gracias por haberme recibido con tanto cariño, me he sentido como en casa. Sigamos rezando unos por los otros. ¡Hasta siempre, mi querida Argentina!”, expresó.

La misa en Luján fue la última actividad religiosa de su visita al país, que incluyó encuentros con autoridades, celebraciones multitudinarias y una visita a los internos de la cárcel de Devoto.