Celeste, blanca y con bordados dorados: La vestimenta que León XIV eligió para despedirse de Argentina

El Pontífice lució una casulla celeste y blanca con la imagen bordada de la Virgen de Luján, en un homenaje a la patrona del país. La elección se destacó durante la celebración frente a la Basílica, ante una multitud de fieles.

El papa León XIV eligió una vestimenta especial para celebrar la última misa de su visita a la Argentina, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. El Pontífice lució una casulla celeste y blanca, con detalles bordados en dorado y la imagen de la Virgen de Luján, en un homenaje a la patrona del país.

La elección de los ornamentos litúrgicos no pasó inadvertida durante la celebración, que reunió a una multitud de fieles en la ciudad bonaerense. Los colores de la prenda remitieron al manto de la Virgen y también a la bandera argentina, en una referencia al país que lo recibió durante los últimos días.

La casulla, la vestidura exterior que utilizan los sacerdotes durante la misa, tenía bordada la imagen de la Virgen de Luján. León XIV completó el conjunto con una mitra (el tocado litúrgico que utiliza el Papa) a tono con el resto de la indumentaria.

La elección tuvo un significado especial por el lugar en el que se desarrolló la celebración. La Basílica de Luján es uno de los principales centros de peregrinación católica del país y alberga la imagen de la Virgen que fue declarada patrona de la Argentina.

El celeste y el blanco, característicos de su manto, fueron los protagonistas de la vestimenta que utilizó el Pontífice para despedirse de los fieles argentinos. Los bordados dorados completaron el diseño con referencias religiosas.

De esta manera, León XIV incorporó un homenaje a la advocación mariana más representativa del país en la última celebración religiosa de su visita.

Las vestiduras litúrgicas utilizadas por el Papa durante su visita al país estuvieron a cargo de Tomás Valentín Gómez, un joven de 27 años oriundo de San Luis que vive en Merlo y tiene su propio taller de arte sacro, llamado Joseph.

Gómez aprendió el oficio de manera autodidacta. En 2019, su mamá le regaló una máquina de coser y, a partir de ese momento, comenzó a formarse en la confección de ornamentos religiosos.

Su trabajo llegó al Vaticano después de una experiencia como voluntario en el Santuario de Lourdes, en Francia, en septiembre de 2025. Allí fue convocado para realizar vestiduras destinadas a León XIV.

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El joven también estuvo detrás de los ornamentos que el Pontífice utilizó en otras celebraciones de su recorrido por la Argentina. Su trabajo volvió a tener un lugar destacado en la última misa, con una prenda que incorporó los colores y la imagen de la Virgen de Luján.