“Es un momento para reiniciar sus vidas”: video completo del mensaje del papa León XIV en su visita a los presos de la cárcel de Devoto

Durante su visita a la cárcel de Devoto, el Pontífice escuchó los testimonios de tres internos y les habló sobre la posibilidad de reconstruir sus vidas después de los errores cometidos. También se refirió al impacto del encierro en las familias.

El papa León XIV habló este miércoles ante los presos de la cárcel de Devoto, durante su visita al penal en el último día de su gira por la Argentina, y centró su mensaje en una idea: aun en medio del dolor, los errores y las consecuencias de las propias decisiones, es posible empezar de nuevo.

Durante la visita, León XIV les propuso una reflexión sobre los límites que forman parte de la vida humana. “Esta situación actual por la que atraviesan es también un momento particular para poder reiniciar sus vidas”, sostuvo el Papa.

León XIV planteó que la sociedad suele presentar los límites como la enfermedad, la incapacidad, la ansiedad o el sufrimiento, como algo que debe ser corregido o superado.

Para el Papa, las experiencias de dolor y las decisiones equivocadas dejan marcas, pero también pueden convertirse en parte de un aprendizaje. Reconoció las condiciones particulares que implica estar privado de la libertad y habló de la imposibilidad de salir, de abrazar todos los días a los hijos y de las distintas privaciones que atraviesan los internos.

También se refirió a las noches de quienes extrañan a sus seres queridos y a quienes piensan en las personas a las que pudieron haber lastimado.

“Sé de sus desilusiones por no haber encontrado una mano amiga que haya confiado en ustedes, que los haya ayudado a levantarse y a seguir adelante en el momento oportuno”, expresó.

Para León XIV, la cárcel también puede ser un lugar donde se produzcan cambios, conversiones, aprendizajes y adquisición de nuevos conocimientos y oficios. “La cárcel es también testigo de profundos cambios y conversiones”, afirmó.

Una parte importante del discurso estuvo dirigida a los familiares de las personas privadas de la libertad. León XIV mencionó a los padres, madres, esposas, esposos e hijos que esperan afuera y que también atraviesan las consecuencias de una situación de encierro.

“Pidamos a Jesús cautivo que les conceda a todos fortaleza y sabiduría, para que este tiempo de soledad, de aislamiento, no sea en vano, sino que se convierta en un tiempo de gracia y de salvación”, expresó.

León XIV también dedicó parte de su mensaje a quienes trabajan dentro de las cárceles: agentes penitenciarios, profesionales, voluntarios y miembros de la Pastoral Carcelaria. Reconoció que la tarea cotidiana puede generar frustración frente a estructuras que parecen difíciles de modificar y ante situaciones de violencia, corrupción y delitos que persisten.

Pidió que el trabajo dentro de las cárceles contribuya a generar un ambiente “más humano, respetuoso” y que favorezca realmente la recuperación y la reinserción de las personas en la comunidad.

Hacia el final de su discurso, el Papa extendió su mensaje a las autoridades y a toda la sociedad argentina. Planteó que reconocer los propios límites puede abrir espacio para la compasión, la preocupación por los demás y la generosidad. “Somos parte de la misma familia humana”, sostuvo.

También pidió prestar especial atención a los niños y jóvenes, educarlos en valores y protegerlos para evitar que sean captados por las redes del delito. “Cuidémoslos, protejámoslos para que no caigan en las nefastas redes de la criminalidad”, reclamó.

Antes de finalizar, León XIV pidió la protección de la Virgen de la Merced para los internos y sus familias y cerró su encuentro con los presos de Devoto con una bendición.