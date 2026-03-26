Emilia Mernes pidió frenar con el odio y la violencia digital tras el conflicto con Tini y María Becerra

El reciente distanciamiento y el dejarse de seguir en redes sociales entre las cantantes disparó una ola de especulaciones sobre supuestos conflictos personales. La viralización de estos rumores, sin pruebas concretas, instaló un clima de tensión que obligó a Emilia a salir públicamente a desmentir versiones.

La cantante Emilia Mernes decidió romper el silencio y publicar un extenso comunicado en sus redes sociales para referirse al conflicto que la involucra con Tini Stoessel y María Becerra. En medio de rumores y especulaciones, la artista expresó su angustia y pidió detener los ataques en línea que, según sus palabras, afectan tanto a ella como a su familia.

En su mensaje, Mernes señaló: “Hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad, replicando mentiras que se instalan en redes sociales e inventando noticias sin criterio, sin parar”. La cantante negó las versiones que circularon y aclaró que las diferencias con sus colegas ya habían sido conversadas en privado: “Las hable en su momento con ellas y entendí que habían quedado aclaradas”.

El detonante de la polémica fue el distanciamiento en redes sociales entre las tres artistas, lo que generó especulaciones sobre un conflicto personal. La situación se amplificó cuando comenzaron a circular versiones sobre supuestos mensajes privados, algo que Emilia desmintió categóricamente. “Ni yo ni ninguna de las mujeres involucradas tenemos por qué tolerar este nivel de odio”, sostuvo.

La artista también remarcó el impacto emocional que atraviesa: “Por favor les quiero pedir que paren, es muy doloroso para mí y para toda mi familia… Estoy muy angustiada y asustada por el nivel de odio que manejan en las redes sociales. Por favor basta”. Su descargo busca frenar la violencia digital y recuperar la calma en medio de un clima hostil.

En paralelo, su pareja Duki se refirió al tema en entrevistas recientes. El rapero defendió a Emilia y pidió respeto hacia su intimidad, aunque evitó profundizar en los detalles del conflicto. Su postura fue acompañar a la cantante en este momento difícil y remarcar que las redes sociales no deberían ser un espacio de agresión.

Especialistas señalan que este tipo de episodios reflejan el poder de las redes para instalar narrativas sin sustento. “Cuando figuras públicas se ven envueltas en rumores, la viralización puede generar un daño emocional y profesional enorme, incluso sin pruebas”, explicó un analista consultado por medios locales.