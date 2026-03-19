“Quiero nominar a Tini y a Emilia”: la picante broma de Ca7riel en el confesionario de Gran Hermano

Ca7riel y Paco Amoroso entraron a Gran Hermano y no dejaron títere con cabeza. Desde “olores extraños” en los cuartos hasta una nominación ficticia que sacudió las redes, los artistas transformaron la noche de El 9 Televida en un espectáculo bizarro y fascinante.

El aislamiento de Gran Hermano Generación Dorada se rompió de la manera más inesperada. En la previa del lanzamiento de su nuevo disco “Free Spirits”, el dúo compuesto por Ca7riel y Paco Amoroso irrumpió en la casa más famosa del país para desatar un verdadero vendaval de música, ironía y momentos que ya son virales. Desde “olores extraños” en los cuartos hasta una nominación ficticia que sacudió las redes, los artistas transformaron la noche de El 9 Televida en un espectáculo bizarro y fascinante.

La sorpresa comenzó mientras los participantes, entre ellos la emblemática Andrea del Boca, realizaban una actividad de yoga con los ojos vendados. Aprovechando el descuido, los músicos ingresaron al jardín vestidos con sus nuevos trajes futuristas y recorrieron las instalaciones con un humor ácido. “¿Huele a pata acá?”, lanzó Ca7riel al inspeccionar las habitaciones, bromeando sobre el encierro y el desorden de los jugadores.

El momento de mayor repercusión se dio cuando Ca7riel se sentó en el confesionario y, fiel a su estilo disruptivo, le habló a “Big”: “Quiero nominar a Tini y a Emilia, son unas pesadas, me tienen cansado”, disparó en referencia a los rumores de enfrentamiento entre las cantantes, cerrando con un irónico “basta de guerra, sí a la paz”.

Cuando la voz de Gran Hermano les ordenó a los participantes que se quitaran las vendas, la casa explotó en gritos. Paco Amoroso aprovechó para bajar un mensaje de conexión: “Sé que están luchando entre ustedes, pero es un momento para que nos agarremos y la pasemos bien”, sugirió antes de armar una ronda de baile generalizada.

Sin dudas, el highlight de la visita lo protagonizó Andrea del Boca. En una escena casi surrealista, la actriz comenzó a desplazarse lentamente por el jardín mientras Ca7riel le bailaba muy de cerca al ritmo de sus nuevos temas, una imagen que inundó las redes sociales de memes en cuestión de segundos.

Con esta intervención, el dúo presentó oficialmente su disco de 12 canciones que incluye colaboraciones internacionales de la talla de Sting y Jack Black. Para los seguidores de Mendoza, la visita fue un respiro necesario en medio de tanta tensión por la placa positiva, demostrando que en esta “Generación Dorada”, cualquier cosa puede pasar cuando se abren las puertas de la casa.