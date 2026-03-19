Todas contra Emilia Mernes: por qué Tini y Antonela Roccuzzo dejaron de seguirla

La artista entrerriana enfrenta rumores de tensión con el entorno de las parejas de los futbolistas tras su presencia en una fiesta privada de los campeones del mundo. Ex parejas de la cantante sumaron mensajes sugestivos que intensificaron la controversia.

La cantante Emilia Mernes se convirtió en el centro de una controversia que sacude al mundo del espectáculo y del fútbol. En los últimos días, su nombre apareció vinculado a un supuesto enfrentamiento con las parejas de los jugadores de la Selección Argentina, un tema que escaló cuando se descubrió que Tini Stoessel y Antonela Roccuzzo dejaron de seguirla en redes sociales.

El conflicto habría comenzado en una fiesta privada de los campeones del mundo, donde Emilia fue invitada. Según trascendió en programas de espectáculos, su presencia generó incomodidad entre las llamadas “botineras”, quienes interpretaron su actitud como poco acorde a un ambiente familiar.

La periodista Yanina Latorre fue quien reveló la tensión, asegurando que “las botineras detestan a Emilia”. Sus declaraciones se replicaron rápidamente en los medios y en las redes sociales, donde se multiplicaron las especulaciones sobre lo ocurrido en aquella reunión íntima.

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🚨🗣️ TINI STOESSEL Y ANTONELA ROCCUZZO VS EMILIA MERNES: “LAS BOTINERAS DE LA SELECCIÓN DETESTAN A EMILIA” pic.twitter.com/liA2uSVQbk — Nicolás Limas Sosa (@Nicolimassosa) March 18, 2026

El gesto de Tini Stoessel, pareja de Rodrigo De Paul, y de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, al dejar de seguir a Emilia en Instagram, fue interpretado como una señal clara de distanciamiento. Este detalle alimentó aún más la narrativa de un enfrentamiento dentro del círculo de las esposas y parejas de los futbolistas.

La polémica se intensificó cuando ex parejas de la cantante, como Joel Pimentel y Fer Vázquez, compartieron mensajes sugestivos en redes sociales. Frases como “tarde o temprano todo sale a la luz” fueron tomadas como indirectas hacia la artista, reforzando la idea de que Emilia se encuentra en el ojo de la tormenta.

Más allá de los rumores, lo cierto es que Emilia Mernes es hoy una de las figuras más relevantes de la música urbana en Argentina y Latinoamérica. Su estilo fresco y su popularidad entre los jóvenes contrastan con la discreción que caracteriza al entorno de las familias de los futbolistas, lo que explica parte del choque que se expone en esta polémica.