El video viral hecho con Inteligencia Artificial que emociona a los fanáticos: el Indio Solari junto a Cerati, Spinetta y Mercedes Sosa

Tras la muerte del histórico músico, un video creado con inteligencia artificial se volvió viral al imaginar un encuentro con otras leyendas de la música argentina.

La muerte del Indio Solari a los 77 años provocó una profunda conmoción entre sus seguidores y en todo el mundo de la música.

En medio de los homenajes y mensajes de despedida, un video creado con inteligencia artificial se transformó en uno de los contenidos más compartidos en las redes sociales.

La producción, realizada originalmente por el usuario santiagobalosky, imagina cómo sería la llegada del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota al “más allá”. Allí, el cantante es recibido por algunas de las máximas figuras de la música y del rock argentino que ya no están físicamente, pero siguen presentes en la memoria colectiva de millones de personas.

El clip recrea un escenario celestial cargado de simbolismo y emoción. A través de animaciones generadas con inteligencia artificial, distintos artistas aparecen compartiendo un encuentro que muchos fanáticos definieron como “imposible de no emocionarse“.

Entre los protagonistas del video aparecen Gustavo Cerati y Luis Alberto Spinetta, compartiendo escenario e instrumentos en una escena que reúne a dos de los músicos más influyentes de la historia argentina. También se puede ver a Luca Prodan recorriendo el backstage de ese encuentro soñado, mientras Mercedes Sosa observa la escena desde un costado.

La recreación suma además a Federico Moura y Martín Carrizo, quienes forman parte de este homenaje que rápidamente despertó nostalgia y emoción entre los usuarios. Sin embargo, uno de los momentos más comentados llega sobre el final, cuando el Indio Solari protagoniza un abrazo con Ricardo Iorio detrás del escenario, una escena que conmovió especialmente a los seguidores de ambos artistas.

El video también incluye breves diálogos generados con inteligencia artificial que buscan recrear una conversación entre estas leyendas de la música argentina.

“¿Qué hacen acá?”, pregunta uno de los personajes.

“Y… ¿estás para una?“, responde otro.

Más adelante, se escucha: “Qué lindo verlos a todos juntos, ¿no? Lindo, muy lindo“.

La secuencia concluye con otra frase cargada de simbolismo: “Mire de dónde nos venimos a encontrar, viejo. Del otro lado“. A lo que recibe como respuesta: “Y sí, pero con sonido“.

La publicación acumuló miles de reproducciones y comentarios en plataformas como Instagram, Facebook y TikTok. Para muchos fanáticos, el video se convirtió en una especie de refugio emocional para transitar la despedida del músico, mientras que otros destacaron el potencial de la inteligencia artificial para crear homenajes capaces de conectar con los recuerdos y las emociones del público.