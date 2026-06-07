Una multitud despide al Indio Solari: adelantaron la apertura del velorio por la masiva convocatoria

Miles de fanáticos se acercaron este domingo a Avellaneda para despedir a Carlos “Indio” Solari en una jornada marcada por la emoción y el recuerdo de una de las figuras más importantes de la historia del rock argentino.

Miles de fanáticos se acercaron este domingo a Avellaneda para despedir a Carlos “Indio” Solari en una jornada marcada por la emoción y el recuerdo de una de las figuras más importantes de la historia del rock argentino.

La masiva convocatoria obligó a modificar la organización prevista para el velorio. Si bien la apertura del Polideportivo Gatica de Villa Domínico estaba programada para las 11, las autoridades decidieron habilitar el ingreso cerca de las 9.50 ante la enorme cantidad de personas que ya aguardaban en los alrededores del predio.

Desde las primeras horas de la mañana, largas filas de seguidores comenzaron a avanzar lentamente hacia el microestadio donde se realiza la despedida pública del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

El homenaje se desarrolla en el salón Gatica, un espacio con capacidad para unas 180 personas en simultáneo. Sin embargo, la convocatoria superó ampliamente todas las previsiones. De hecho, desde la noche del sábado cientos de fanáticos realizaron una vigilia sobre la avenida Bartolomé Mitre, a pocos metros del lugar, para ser de los primeros en ingresar.

La familia del músico decidió que la despedida no tenga un horario de finalización establecido, con el objetivo de que la mayor cantidad posible de personas pueda rendirle homenaje. Incluso, no se descarta que el velorio continúe durante el lunes o el martes si la afluencia de público se mantiene en los niveles registrados durante las primeras horas de la jornada.

La expectativa es que decenas de miles de seguidores pasen por Avellaneda para darle el último adiós a un artista que dejó una huella imborrable en la música argentina y marcó a varias generaciones con sus canciones.