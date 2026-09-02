El fútbol argentino se prepara para homenajear a Lionel Messi tras su retiro de la Selección

La AFA dispuso que todos los partidos del fin de semana se detengan en el minuto diez para rendir tributo al capitán histórico, con aplausos y un video institucional que recorrerá los estadios del país.

El anuncio del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina sigue generando repercusiones en el mundo del deporte. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió que durante la próxima fecha de todas las competencias nacionales se realice un homenaje especial al capitán que marcó una era en el fútbol mundial. La medida alcanza tanto a los torneos masculinos como femeninos, además de las disciplinas de fútbol once, futsal y playa.

El reconocimiento se llevará a cabo en el minuto diez del primer tiempo, número que identifica a Messi desde sus inicios en el Barcelona y que lo acompañó en la camiseta albiceleste. En ese momento, los árbitros detendrán el juego y se dará paso a un minuto de aplausos en cada estadio. Además, se proyectará un video institucional preparado por la AFA, que repasa los hitos de su trayectoria y el legado que deja en la Selección.

La decisión busca que el homenaje sea federal y simultáneo, involucrando a todos los clubes y categorías del país. Desde la Liga Profesional se sumaron al anuncio e invitaron a los hinchas a participar activamente, transformando cada cancha en un espacio de reconocimiento colectivo. El gesto pretende reflejar la magnitud de un futbolista que, con más de 200 partidos internacionales, se convirtió en el máximo referente de la camiseta argentina.

El retiro de Messi, confirmado el 31 de agosto, se produjo tras más de dos décadas de presencia en la Selección. Conquistó títulos históricos como la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022, además de la Copa América 2024. Su despedida llega luego de la final perdida ante España en el Mundial 2026 y en un contexto personal marcado por la reciente muerte de su padre, Jorge Messi.

El homenaje de este fin de semana será el primero de una serie de reconocimientos que se esperan en distintos ámbitos del fútbol argentino. La figura de Messi trasciende lo deportivo y se ha convertido en un símbolo cultural y social para millones de personas. La AFA busca que este tributo sea un reflejo de la gratitud de todo el país hacia quien llevó la camiseta albiceleste a lo más alto.