Zonda: suspenden las clases en estos lugares este miércoles 2 de septiembre por la tarde

La Dirección General de Escuelas (DGE) informó que este miércoles 2 de septiembre se suspendieron las clases presenciales durante el turno tarde en Malargüe y en la localidad de Potrerillos, Luján de Cuyo, debido a la presencia de viento Zonda.

La decisión fue tomada luego de analizar los registros meteorológicos y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, ante las condiciones climáticas previstas para esas zonas de Mendoza.

Calses suspendidas:

Las clases se suspendieron en

Malargue Potrerillos



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Las clases continuarán de manera virtual

De acuerdo con lo informado por la DGE, la suspensión alcanza a todos los niveles y modalidades educativas de las zonas afectadas.

Sin embargo, la actividad escolar no se interrumpe, ya que durante el turno tarde deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

La medida busca preservar la seguridad de estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa frente a las condiciones generadas por el viento Zonda.

En el resto de Mendoza hay clases con normalidad

La DGE aclaró que la suspensión no alcanza al resto de la provincia.

Por lo tanto, en los demás departamentos de Mendoza, el servicio educativo se brinda con total normalidad durante este miércoles 2 de septiembre, salvo que se dispongan nuevas medidas ante eventuales cambios en las condiciones meteorológicas.