Maipú: un peatón murió tras ser atropellado por un conductor muy ebrio con 2,62 g/L de alcohol que escapó del lugar

Un hombre de 42 años murió tras ser embestido por un Peugeot 207 en el barrio 25 de Mayo. El conductor, de 34 años, fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó un resultado de 2,62 gramos de alcohol por litro de sangre.

Un hombre de 42 años murió tras ser embestido por un Peugeot 207 en el barrio 25 de Mayo. El conductor, de 34 años, fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó un resultado de 2,62 gramos de alcohol por litro de sangre.

Un grave accidente vial ocurrido durante la madrugada de este miércoles en Maipú terminó con un peatón fallecido y un conductor detenido, luego de que el dosaje de alcoholemia realizado al automovilista arrojara un resultado de 2,62 g/L de alcohol en sangre.

El hecho ocurrió en inmediaciones del barrio 25 de Mayo, en la intersección de las calles Libertador y María Auxiliadora. Según la información policial, el episodio fue reportado alrededor de las 6:40.

El accidente en Maipú

De acuerdo con la información suministrada por la Policía, personal policial fue desplazado luego de recibir un aviso sobre un Peugeot 207 negro que circulaba a alta velocidad y que habría embestido a un hombre, dejándolo gravemente herido sobre la vía pública.

El vehículo fue localizado posteriormente en calle Triángulo Beltrán. En tanto, los médicos que arribaron al lugar constataron que la víctima, identificada por sus iniciales como S.A.O., de 42 años, ya había fallecido.

El hombre presentaba lesiones compatibles con fractura de cráneo, traumatismo facial y fractura de fémur izquierdo.

El conductor tenía 2,62 g/L de alcohol

El Peugeot 207 era conducido por K.I.C., de 34 años. Tras el accidente, se le practicaron dosajes de alcoholemia y el resultado fue de 2,62 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra muy elevada.

El automóvil quedó secuestrado para la realización de las pericias correspondientes, mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el atropello.

La Oficina Fiscal en turno dispuso el procedimiento de rigor, la intervención de Policía Científica y el secuestro del rodado.

La investigación buscará establecer la mecánica del accidente y las responsabilidades correspondientes.