Atropellaron y mataron a un hombre en Maipú: el hermano del detenido señaló que “hay testigos que dicen que él no estaba manejando el auto”

Un hombre de 42 años murió tras ser atropellado por un Peugeot 207 en Rodeo del Medio. El presunto conductor fue detenido con 2,6 gramos de alcohol en sangre, aunque su hermano asegura que otra persona manejaba y escapó del lugar.

Un hombre de 42 años murió tras ser atropellado por un Peugeot 207 en el barrio 25 de Mayo, en Rodeo del Medio. La Policía encontró el vehículo a cinco cuadras del lugar y detuvo a un sospechoso que tenía 2,6 gramos de alcohol en sangre. Sin embargo, el hermano del detenido asegura que él no manejaba y que otra persona habría conducido el auto y escapado.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles María Auxiliadora y Libertador, en el barrio 25 de Mayo de Rodeo del Medio, Maipú. Vecinos alertaron al 911 luego de que un hombre fuera atropellado y quedara gravemente herido.

Al llegar al lugar, los médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistieron a la víctima, identificada como Sergio Oro, de 42 años. El hombre presentaba fracturas de cráneo, maxilofacial y de fémur izquierdo, lesiones que finalmente provocaron su muerte.

Tras el siniestro, el vehículo involucrado se dio a la fuga. Sin embargo, efectivos policiales lograron localizar el Peugeot 207 negro a unas cinco cuadras del lugar. Dentro del automóvil encontraron a un hombre, quien quedó detenido como presunto conductor.

Además, se le practicó un dosaje de alcoholemia que arrojó un resultado de 2,6 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra extremadamente elevada.

La otra versión: aseguran que el detenido no manejaba

Mientras la investigación avanza, surgió una segunda hipótesis sobre lo ocurrido. El hermano del hombre detenido se presentó ante la Policía y aseguró que su familiar no era quien conducía el Peugeot 207.

Según su relato, el detenido habría viajado como acompañante y otra persona habría tomado el control del vehículo antes de que se produjera el atropello.

“Hay testigos que dicen que él no estaba manejando el auto”, sostuvo el hombre, quien explicó que su hermano habría sido perseguido junto a otras personas y que, en medio de un conflicto, habrían subido al vehículo para escapar.

También señaló que, según algunos testigos, su hermano estaba dormido o desmayado en el asiento del acompañante cuando ocurrió el hecho.

La versión deberá ser corroborada por la investigación judicial, que tendrá que determinar quién conducía efectivamente el vehículo al momento del atropello.

La víctima y el presunto conductor se conocían desde chicos

Uno de los aspectos que conmocionó a los vecinos es que Sergio Oro y el hombre detenido se conocían desde hacía muchos años y tenían vínculos con el barrio.

El hermano del detenido confirmó que conocía a Oro desde la infancia y expresó su dolor por lo ocurrido.

“Es un amigo de la infancia mío. Lo conozco de toda la vida y la verdad que duele”, manifestó.

El hombre también remarcó que, si finalmente se determina que su hermano era quien conducía, deberá asumir las consecuencias. Sin embargo, insistió en que, si se confirma la existencia de otro conductor, esa persona también deberá hacerse responsable.

“Si mi hermano no iba manejando, que se haga cargo la otra persona, pero si él ha ido, tiene que pagar por esto”, sostuvo.

La investigación busca ahora establecer con precisión quién conducía el Peugeot 207, qué ocurrió antes del atropello y quiénes se encontraban dentro del vehículo al momento del hecho.