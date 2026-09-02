Zonda este miércoles: ¿a qué hora se sentirá con fuerza y en cuáles zonas?

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó para este miércoles una jornada de Zonda que llegaría a sectores del llano. Infórmate con esta nota.

Este miércoles nuevamente se sentirá en Mendoza el viento Zonda. Está vez, no solo será en precordillera sino que también se sentirá en sectores del llano, llegando al Gran Mendoza, Valle de Uco y el Este. Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional el viento llegaría al Gran Mendoza durante el mediodía y se extendería durante toda la tarde.

¿Qué dice la Alerta Amarilla por Zonda?

La Alerta Amarilla por Zonda señala que Mendoza será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

Miércoles 02-09-2026

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Zonda en precordillera. Zonda en Malargue. Nevadas débiles en cordillera.

Máxima: 27°C | Mínima: 9°C

Jueves 03-09-2026

Parcial nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones en el sur provincial en la madrugada. Nevadas débiles en cordillera. Ingreso de frente frío.

Máxima: 19°C | Mínima: 10°C

Viernes 04-09-2026

Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, vientos leves del sudeste. Heladas parciales. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 18°C | Mínima: 7°C

Sábado 05-09-2026

Mayormente nublado y frío con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones aisladas. Parcial nublado en cordillera. Ingreso de frente frío.

Máxima: 12°C | Mínima: 5°C

Domingo 06-09-2026

Parcial nublado y frío con poco cambio de la temperatura. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 12°C | Mínima: 4°C

Lunes 07-09-2026

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura. Heladas parciales.

Máxima: 16°C | Mínima: 3°C