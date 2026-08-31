“Duele en el alma”: Lionel Messi se retiró de la selección Argentina

El astro argentino emitió un comunicado señalando que dejará la Selección Argentina.

El astro Lionel Messi conmocionó al fútbol mundial al anunciar su retiro de la Selección argentina, a casi un mes y medio de la final del Mundial 2026.

Messi realizó el anuncio a través de una sentida carta en sus redes sociales, en la que reconoció que “fue una decisión que dolió y duele en el alma“.

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección“, comenzó el comunicado con el que dejó en shock a todos los fanáticos del fútbol.

En el mismo, confesó: “Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes y también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”.

Por otra parte, expresó: “Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”.

A su vez, agradeció: “Por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más)”.