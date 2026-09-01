El conmovedor video de la AFA para despedir a Lionel Messi tras su retiro

Luego de que el capitán rosarino confirmara su alejamiento definitivo del combinado nacional, la Asociación del Fútbol Argentino lanzó una estremecedora pieza audiovisual donde el propio escudo de la camiseta ‘Albiceleste’ toma la palabra para agradecerle por dos décadas de gloria, la tercera estrella y el amor de todo un país.

El conmovedor anuncio del retiro de Lionel Andrés Messi de la Selección Argentina sigue generando réplicas de profundo dolor y gratitud en todo el mundo del fútbol. Luego de que el astro rosarino comunicara el fin de su ciclo con la camiseta celeste y blanca tras 207 partidos, 125 goles y la conquista del Mundial de Qatar 2026 junto a dos Copas América, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) compartió un homenaje que rápidamente paralizó las redes sociales.

A través de los canales oficiales de la Albiceleste, la AFA publicó un emotivo video en el que, mediante un relato en voz en off, es el propio escudo de la Selección Argentina el que le habla de manera directa al eterno capitán.

“Vos fuiste el que siempre me defendió”

La pieza audiovisual recorre las más de dos décadas de Messi representando al país y repasa de forma poética el vínculo inseparable que construyó con la camiseta nacional desde sus inicios en selecciones juveniles.

“Leo, te habla el escudo de la Selección. Quería decirte lo mucho que te voy a extrañar. ¿Quién lo diría, no? Yo seré escudo, pero vos fuiste el que siempre me defendió. Me llevaste con orgullo en el pecho y me cambiaste para siempre porque yo tenía dos y vos me pusiste la tercera estrella”, relata el emotivo inicio del video que conmovió a los fanáticos.

El guión también hace un alto en los momentos más oscuros, recordando la renuncia tras la Copa América 2016 y los sinsabores que precedieron a la era de títulos: “Tuve el honor de ir siempre pegado a vos. No hay foto en la que no estemos juntos, aunque alguna vez pensaste que no era para vos. Ahí escuché cómo se rompía tu corazón. Nos caímos y nos levantamos juntos.”

“Tu legado será infinito”

El homenaje concluye con un mensaje cargado de futuro y con el impacto que dejó el astro en las nuevas generaciones de futbolistas y niños que visten la camiseta en cada rincón del país.

“Hoy me toca despedirte para que otro venga a poner el pecho, pero antes te voy a contar un secreto… ¿Sabés qué les escucho decir a los chicos cada vez que usan esta camiseta? Que cuando sean grandes, todos quieren ser como vos. Gracias por unir a un país detrás de este escudo”, cierra la locución.

Con las frases “Gracias, una vez más. Tu legado será infinito”, la AFA despidió al máximo ídolo del fútbol moderno, cerrando una etapa dorada que ya se vive con profunda nostalgia.