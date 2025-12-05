Cuántos salarios mínimos tenés que juntar en Argentina para comprarte un auto 0 km en diciembre de 2025

Con el nuevo aumento del salario mínimo, vital y móvil, volvió a instalarse el debate sobre el costo de los autos 0 km en Argentina. Cuáles son los modelos de vehículos más baratos y cuánto se necesita para comprar uno.

Comprar un auto 0 km en Argentina sigue siendo un objetivo difícil de alcanzar para la mayoría de los trabajadores. Aunque el mercado muestra ciertas señales de alivio gracias a planes de financiación y promociones puntuales, la brecha entre los precios y el poder adquisitivo continúa siendo enorme. Por eso, un ejercicio frecuente entre economistas y consumidores es comparar el valor del vehículo más barato con el salario mínimo vigente.

De cuánto es el salario mínimo, vital y móvil en Argentina

El gobierno de Javier Milei oficializó una nueva escala con aumentos mensuales para el salario mínimo, vital y móvil que regirá desde noviembre de 2025 hasta agosto de 2026. Con el nuevo esquema, el sueldo mínimo en diciembre de 2025 es de $334.800 para un trabajador de jornada completa.

Por otro lado, uno de los autos más económicos que se puede encontrar en el mercado argentino es el Renault Kwid, con un precio de $26.510.000, en el último mes tuvo un aumento del 3,5%. Los modelos más barato que le siguen son el Hyundai HB20 con un precio de $26.600.000 y el Fiat Mobi con un precio de $26.643.000.

Cuántos sueldos se necesitan para comprar el auto 0 km más barato en Argentina

Si se relaciona el costo del Renault Kwid, el modelo más accesible del país, con el salario mínimo vigente, el resultado es contundente: hoy se necesitan alrededor de 80 salarios mínimos para cubrir el valor total del vehículo.

Este cálculo contempla únicamente el precio base y no incluye gastos adicionales como patente, flete, formularios, gastos de entrega o posibles costos de financiación, lo que elevaría aún más el monto final que un comprador debería afrontar.

Pese a la presencia de planes de pago y nuevas modalidades de financiación que buscan impulsar el consumo, la realidad es clara: el precio de los autos 0 km en Argentina continúa muy por encima de la capacidad de ahorro de un trabajador promedio. Con aumentos mensuales en el sector automotor y un salario mínimo que avanza a menor velocidad, la posibilidad de acceder a un vehículo nuevo sigue siendo un desafío para miles de familias.

Cuáles son los 5 autos 0 km más baratos de argentina en diciembre 2025

El cierre del 2025 llegó con subas casi generalizadas en el mercado automotor, aunque un modelo sorprendió al no aumentar su precio en diciembre. En un contexto de ajustes mensuales, los consumidores buscan cada vez más cuáles son los autos 0 km más baratos.

Renault Kwid: el más económico del mercado

Con un incremento del 3,5% respecto a noviembre, el Renault Kwid sigue siendo el auto más accesible del país. Importado desde Brasil y disponible en las versiones Iconic bitono y Outsider, pasó de $25.610.000 a $26.510.000.

Fiat Mobi

El Fiat Mobi, también importado desde Brasil, se mantiene como el segundo modelo más económico con un precio de $26.643.000. Con una única versión, Trekking, aumentó solo 1,6% en diciembre.

Hyundai HB20: el único que no aumentó

El gran destacado del mes es el Hyundai HB20, que conservó el precio de noviembre sin aplicar incrementos. El precio es de $27.600.000.

Fiat Argo

El Fiat Argo, el hatchback que Stellantis trae desde Brasil, también ajustó su valor en un 1,6%. Con buena disponibilidad y una sola versión a $29.774.000.

Fiat Cronos: el argentino más barato

Fabricado en Córdoba, el Fiat Cronos continúa como el auto nacional más económico y uno de los más vendidos del país. Su versión Like 1.3 subió 1,75% en diciembre. Su precio es de $30.467.000.