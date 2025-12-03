Salario Mínimio Vital y Móvil con un ínfimo aumento: ¿cuánto es lo mínimo que te pueden pagar por hora en diciembre?

El Gobierno dispuso por decreto una nueva escala de aumentos del salario mínimo que regirá hasta agosto de 2026, luego de que fracasara el acuerdo en el Consejo del Salario. La actualización también impactará en el fondo de desempleo y en otras prestaciones de la Anses.

El Gobierno de Javier Milei oficializó una nueva escala de incrementos mensuales para el salario mínimo, vital y móvil que regirá desde noviembre de 2025 hasta agosto de 2026. La medida fue tomada de manera unilateral tras el fracaso de la última reunión del Consejo del Salario, convocada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

La actualización quedó establecida a través de la Resolución 9/2025, publicada este jueves en el Boletín Oficial, y define los montos mensuales y horarios para trabajadores fuera de convenio.

Estos aumentos señalan lo mínimo que te pueden pagar por hora y por mes.

Nuevos montos del salario mínimo, vital y móvil

Con el nuevo esquema, así evolucionará el salario mínimo mes a mes:

Noviembre 2025: $328.400 (mensual) / $1.642 (hora)

Diciembre 2025: $334.800 (mensual) / $1.674 (hora)

Enero 2026: $341.000 (mensual) / $1.705 (hora)

Febrero 2026: $346.800 (mensual) / $1.734 (hora)

Marzo 2026: $352.400 (mensual) / $1.762 (hora)

Abril 2026: $357.800 (mensual) / $1.789 (hora)

Mayo 2026: $363.000 (mensual) / $1.815 (hora)

Junio 2026: $367.800 (mensual) / $1.839 (hora)

Julio 2026: $372.400 (mensual) / $1.862 (hora)

Agosto 2026: $376.600 (mensual) / $1.883 (hora)

Impacto en el fondo de desempleo de Anses

El aumento del salario mínimo también modifica los parámetros del fondo de desempleo que paga la Anses. Si bien el cálculo general se basa en el 75% del promedio salarial del último semestre trabajado, existen topes determinados por el salario mínimo:

Monto mínimo: 50% del salario mínimo vigente

Monto máximo: 100% del salario mínimo vigente

La actualización también repercutirá en otras prestaciones que dependen de este valor de referencia.

Fracaso del Consejo del Salario y decisión unilateral

El nuevo esquema se definió luego del fallido encuentro del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo realizado el 26 de noviembre de 2025. Durante la reunión virtual, sindicalistas y representantes empresariales intercambiaron propuestas, pero no alcanzaron un acuerdo mayoritario.

Ante la falta de consenso, y como ya ocurrió en otras oportunidades durante la gestión de Javier Milei, la Secretaría de Trabajo decidió avanzar por decreto para evitar un nuevo congelamiento del ingreso mínimo.