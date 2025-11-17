Préstamo del Banco Nación: cuánto pagas de cuota si compras un auto usado de $10.000.000

Con la baja de la tasa al 38%, el Banco Nación relanzó su crédito “+Autos” y volvió a meterse en el radar de quienes buscan financiar un vehículo. Permite cubrir el 100% del valor, ofrece hasta 72 meses de pago y puede gestionarse de forma digital, incluso sin ser cliente del BNA.

El Banco Nación relanzó su línea de créditos “+Autos” con una importante baja en la tasa de interés y nuevas condiciones que vuelven a ubicar al programa entre las opciones más accesibles del mercado. Con una TNA del 38%, muchos argentinos ya empezaron a calcular cuánto puede costar hoy financiar un vehículo usado o 0 km.

El recorte anunciado por el BNA implica una reducción de 12 puntos porcentuales, ya que la tasa anterior era del 50%. Según la entidad, la mejora responde a un escenario monetario “más estable” tras la eliminación de las LEFIs y la incertidumbre electoral de los últimos meses. Esta actualización convierte al crédito “+Autos” del Banco Nación en una alternativa competitiva para quienes buscan cambiar el auto sin pagar tasas imposibles.

¿Qué ofrece el crédito “+Autos”?

El programa permite financiar hasta $100.000.000, cubriendo el 100% del valor del vehículo, incluidos los impuestos. Es un préstamo personal no prendario, otorgado a sola firma y disponible para clientes y no clientes.

Los puntos más importantes del plan:

Hasta 72 meses de plazo.

Gestión 100% digital desde concesionarias adheridas.

Aplica para autos, pick ups y utilitarios, 0km o usados de hasta 10 años , nacionales o importados.

Solo se requiere DNI para iniciar el trámite.

Eso sí: el financiamiento no cubre patentamiento ni gastos administrativos.

Crédito del Banco Nación: Cuánto pago de cuota si compro un auto de 10 millones de pesos

Si querés comprar un auto de aproximadamente $10.000.000 con el crédito del Banco Nación, vas a pagar por mes $474.537 en 48 cuotas.

El ingreso mínimo requerido es de $1.581.792.

Acá podés simular tu crédito en Banco Nación: + Autos

Autos usados: ¿cuánto cuesta un Corsa o un Gol 2015 en noviembre del 2025?

El mercado de autos usados mantiene un ritmo sostenido de crecimiento en 2025. Según datos difundidos por la Cámara del Comercio Automotor (CCA), durante octubre se vendieron 166.285 vehículos, lo que representa un 2,96% menos que en septiembre y un 3,1% menos que en octubre de 2024 (171.606 unidades). Entre los más vendidos en Argentina, lideran el ranking el Volkswagen Gol y Trend, la Toyota Hilux y el Corsa y Classic.

Según la actualización de valores, estos son los precios de referencia para dos de los modelos más buscados:

Volkswagen Gol 3p 1.4 Power (2015): $9.443.000

Chevrolet Corsa Classic 4 Puertas 1.4 LS A/C DH ABG ABS 2015: $9.117.000

Acá podés ver la lista completa con los precios: Cámara del Comercio Automotor

Cómo solicitar el crédito del Banco Nación

El trámite es totalmente digital y arranca en una concesionaria adherida. Allí se cargan los datos del comprador y el sistema aprueba el crédito en el momento.

Los pasos son:

Acercarse a una concesionaria participante. Presentar DNI. Elegir el vehículo. Completar la evaluación crediticia online.

Si el comprador no es cliente del BNA, deberá descargar la app BNA+ y activar una cuenta para finalizar el proceso.

¿Quiénes pueden acceder al programa?

Pueden solicitarlo: