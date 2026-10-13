Creó un invento para prender el fuego del asado en 10 minutos y vendió 1.500 unidades en 48 horas

Un emprendimiento creó un iniciador de fuego reutilizable que promete encender las brasas en unos 10 minutos, sin necesidad de usar papel ni cartón. El producto sorprendió en las redes sociales y disparó las ventas.

Prender el fuego es uno de los rituales más tradicionales del asado argentino, pero también puede convertirse en una de las tareas más demoradas antes de comer. Con esa idea en mente, un emprendimiento nacional se les ocurrió crear un novedoso invento que tuvo una repercusión inesperada: vendió más de 1.500 unidades en menos de dos días.

Se trata de un iniciador de fuego reutilizable desarrollado por Fuegos Andrés, un emprendimiento dedicado a fabricar parrillas, braseros, anafes y cocinas para cocinar a las llamas. La herramienta fue presentada a través de videos que rápidamente despertaron el interés de miles de usuarios.

La propuesta apunta a quienes quieren preparar el asado sin pasar demasiado tiempo intentando encender las brasas. Según sus creadores, el dispositivo permite iniciar el fuego en aproximadamente 10 minutos y puede utilizarse también para encender leña en estufas, salamandras y hogares.

Cómo funciona el invento argentino para prender el fuego del asado

El iniciador fue diseñado para facilitar el encendido del carbón o la leña sin recurrir a métodos tradicionales, como el uso de papel o cartón.

Desde Fuegos Andrés explicaron que el producto es reutilizable y está pensado para acompañar distintos momentos de encendido. En su página web, el emprendimiento destaca que puede volver a utilizarse después de apagarlo correctamente y prepararlo para el siguiente uso.

La herramienta busca reducir el tiempo de preparación y evitar algunas de las molestias habituales de esta tarea, como el contacto con el humo y la necesidad de manipular materiales descartables.

De acuerdo con sus creadores, el dispositivo también puede utilizarse en estufas a leña, salamandras, hogares y calefactores a leña, por lo que su utilidad no se limita a las parrillas.

Invento argentino: cómo se utiliza el iniciador de fuego y cuánto sale

Desde Fuegos Andrés explicaron que el aparato es reutilizable. Se carga el iniciador con alcohol etílico 96° hasta que absorba la fibra cerámica y el nivel quede arriba de la misma.

Una vez cargado se enciende con fuego y se coloca debajo del carbón o la leña. Ahí la llama comienza a encender el fuego, sin la necesidad de utilizar diario o cartón. Al instante que ya tomó el fuego, se retira el iniciador y se apaga por asfixia y se deja listo para usar la próxima vez.

El iniciador sale $35.900 y vienen en diferentes versiones, con mangos de madera, de hierro decorativos, circular, cuadrado, de color, entre otros. Además, destacaron que hacen envíos a todo el país.

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Es importante seguir estrictamente las instrucciones oficiales del fabricante y las advertencias de seguridad. El uso de alcohol etílico de alta graduación cerca de una llama implica riesgos de incendio y quemaduras. Nunca se debe agregar combustible a un dispositivo caliente o encendido ni manipular alcohol cerca del fuego.

El invento para el asado que revolucionó las redes sociales

La repercusión del producto sorprendió a sus creadores. Según publicaron en sus redes sociales, el emprendimiento alcanzó más de 1.500 ventas en menos de dos días, impulsado por la difusión de videos en los que mostraban cómo funciona el iniciador.

La propuesta generó numerosos comentarios de usuarios que destacaron la practicidad del invento y felicitaron a sus creadores por la idea.

“Muy bueno” y “me salvó la vida el iniciador” fueron algunas de las reacciones que compartieron los usuarios. Otros aprovecharon la publicación para desearles éxito a los emprendedores y destacar el potencial de la propuesta.