Orgullo nacional: crearon un innovador protector para cuidar las manos del “Dibu” Martínez y la AFA los convocó para el Mundial 2026

Leandro y Francisco, dos emprendedores de Mar del Plata, diseñaron un dispositivo en impresión 3D que revolucionará el puesto del arquero. El “Dibu” lo utilizó durante una recuperación física, lo elogió en redes y el cuerpo médico de la Selección Argentina lo solicitó para la cita mundialista. El invento del que habla el país, en El 9 Televida.
La capacidad de innovación y el talento argentino volvieron a ganarse un lugar de privilegio en la élite del deporte internacional. Lo que comenzó como una idea en un taller de Mar del Plata terminó convirtiéndose en un desarrollo clave para la Selección Argentina en pleno Mundial 2026. Dos emprendedores independientes crearon Artogrip, un revolucionario protector de dedos para arqueros que ya fue adoptado por el mismísimo Emiliano “Dibu” Martínez. Todos los detalles de esta increíble historia acá.
El ingenioso dispositivo fue diseñado por Leandro Ramírez y su socio, Francisco, con el objetivo de prevenir una de las lesiones más comunes y temidas por quienes defienden los tres palos: la hiperextensión de los dedos.
Fabricado mediante tecnología de impresión 3D y poliuretano termoplástico flexible (TPU) de última generación, este sistema logra mantener la mano del arquero en una posición anatómica de “semigarra” ante los impactos más duros. Lo innovador es que el dispositivo ofrece una alta resistencia frente a los pelotazos sin limitar en lo absoluto el movimiento natural ni la comodidad del deportista.
El fin del vendaje tradicional
Hasta la aparición de este invento marplatense, los guardametas profesionales dependían exclusivamente del vendaje tradicional con cintas elásticas para dar rigidez a sus articulaciones.
“Nosotros lo definimos como un protector que hace que el dedo no tienda a la hiperextensión. Es un reemplazo de la cinta tradicional, porque con el sudor se termina saliendo, pierde tensión y es poco práctica para la alta competencia”, detalló Leandro Ramírez en declaraciones radiales.
El salto definitivo a la fama de Artogrip ocurrió cuando el arquero estrella de la Selección e ídolo nacional incorporó la pieza texturada a sus entrenamientos diarios durante el proceso de recuperación de una lesión física. El dispositivo le otorgó las garantías de seguridad necesarias para seguir exigiéndose al máximo nivel. La experiencia fue tan exitosa que el propio “Dibu” agradeció públicamente a los emprendedores a través de sus redes sociales, lo que generó un boom de exposición internacional para el proyecto.
Un llamado de la AFA que parecía un chiste
La validación por parte del mejor arquero del mundo derivó de inmediato en un hito inolvidable para los creadores. Tras el revuelo en las plataformas digitales, los jóvenes diseñadores recibieron una llamada telefónica que cambió el destino de su empresa de forma rotunda.
Ramírez recordó con emoción y gracia cómo se enteraron del interés oficial: “Le dije a mi socio en un descanso: ‘¿Te imaginás si nos llama la AFA?’. Y a la media hora nos estaban llamando de verdad. Primero pensamos que era una broma de algún amigo, no lo podíamos creer”.
Del otro lado de la línea no había ningún impostor, sino el propio cuerpo médico de la Selección Argentina. Desde el predio de Ezeiza les solicitaron formalmente tandas adaptadas del producto con distintos niveles de protección específica para los guardametas del plantel que disputa el Mundial 2026.
Con patente propia y proyección al mundo
Con el dispositivo ya patentado bajo la marca Artogrip y una demanda que no para de crecer en los clubes del fútbol local, el emprendimiento marplatense se posiciona en una vidriera internacional inmejorable, demostrando que la tecnología de la industria nacional puede competir de igual a igual en la máxima élite mundial. “Esto es un sueño hecho realidad, no entramos en nosotros mismos de alegría”, concluyeron sus creadores.