Orgullo nacional: crearon un innovador protector para cuidar las manos del “Dibu” Martínez y la AFA los convocó para el Mundial 2026

Leandro y Francisco, dos emprendedores de Mar del Plata, diseñaron un dispositivo en impresión 3D que revolucionará el puesto del arquero. El “Dibu” lo utilizó durante una recuperación física, lo elogió en redes y el cuerpo médico de la Selección Argentina lo solicitó para la cita mundialista. El invento del que habla el país, en El 9 Televida.

La capacidad de innovación y el talento argentino volvieron a ganarse un lugar de privilegio en la élite del deporte internacional. Lo que comenzó como una idea en un taller de Mar del Plata terminó convirtiéndose en un desarrollo clave para la Selección Argentina en pleno Mundial 2026. Dos emprendedores independientes crearon Artogrip, un revolucionario protector de dedos para arqueros que ya fue adoptado por el mismísimo Emiliano “Dibu” Martínez. Todos los detalles de esta increíble historia acá.

El ingenioso dispositivo fue diseñado por Leandro Ramírez y su socio, Francisco, con el objetivo de prevenir una de las lesiones más comunes y temidas por quienes defienden los tres palos: la hiperextensión de los dedos.

Fabricado mediante tecnología de impresión 3D y poliuretano termoplástico flexible (TPU) de última generación, este sistema logra mantener la mano del arquero en una posición anatómica de “semigarra” ante los impactos más duros. Lo innovador es que el dispositivo ofrece una alta resistencia frente a los pelotazos sin limitar en lo absoluto el movimiento natural ni la comodidad del deportista.