Acceso Este: un colectivo con más de 30 pasajeros quedó incrustado en el barro

El micro quedó atascado cuando intentaba esquivar un pozo con agua entre Don Bosco e Isidro Maza. Los pasajeros esperan otra unidad mientras el tránsito avanza con lentitud por las complicaciones que dejó la tormenta.

La tormenta del domingo por la noche sigue generando problemas en el tránsito de Mendoza. Este lunes por la mañana, un colectivo con más de 30 pasajeros quedó varado en inmediaciones del Acceso Este, luego de que una de sus ruedas delanteras se hundiera al intentar esquivar un sector inundado.

El episodio ocurrió entre las calles Don Bosco e Isidro Maza.

Debido a la cantidad de agua acumulada, el chofer desvió el recorrido por Don Bosco e intentó incorporarse a la lateral del Acceso Este, pero una de las ruedas delanteras, del lado del conductor, quedó hundida en un pozo y el vehículo no pudo salir.

El colectivo circulaba con más de 30 pasajeros con algunas personas que viajaban paradas. Tras quedar inmovilizado, los usuarios aguardan la llegada de otra unidad para continuar el viaje.

Un problema adicional es que el servicio venía desde Beltrán y, a esa hora de la mañana, los colectivos suelen llegar con una gran cantidad de pasajeros. Por eso, se planteó la necesidad de enviar una unidad para trasladar a quienes quedaron esperando al costado del acceso.

Las complicaciones no se limitan al colectivo varado. La circulación por el Acceso Este presenta demoras tanto en dirección al este como hacia el oeste, debido a la acumulación de agua en distintos sectores.

A la altura de Cervantes también se registran dificultades sobre el Acceso Oeste. La cantidad de agua sobre la calzada obliga a los conductores a reducir la velocidad, por lo que se recomienda circular con precaución.