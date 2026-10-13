Mendoza: un joven de 18 años perdió el control de su auto, murió un acompañante y hay heridos graves

Un Toyota Corolla chocó contra varios árboles y terminó en un zanjón sobre calle La Gloria, en Tupungato. El conductor, de 18 años, perdió el dominio del vehículo tras la rotura de un neumático. Uno de los acompañantes falleció en el Hospital Scaravelli y otros ocupantes sufrieron heridas de distinta gravedad.

Un grave accidente vial ocurrido durante la madrugada de este martes en Tupungato terminó con la muerte de uno de los ocupantes del vehículo y otras personas heridas, algunas de ellas de gravedad.

El siniestro se registró alrededor de las 00.35 sobre calle La Gloria, cuando un joven de 18 años conducía un Toyota Corolla XEI en dirección de norte a sur. Según manifestó el conductor ante la Policía, sufrió la rotura de un neumático y perdió el dominio del rodado.

A partir de allí, el automóvil impactó contra árboles ubicados a ambos lados de la calzada, realizó varios trompos y terminó en el zanjón del lateral oeste. Durante la secuencia, dos de los ocupantes que viajaban en los asientos traseros salieron despedidos del vehículo.

Un fallecido y varios heridos

Como consecuencia del accidente, los cuatro ocupantes sufrieron lesiones de distinta consideración. El conductor presentó politraumatismos leves y quedó en observación, mientras que uno de los acompañantes sufrió politraumatismos moderados.

Otro de los pasajeros, sufrió un traumatismo torácico de moderado a severo. Fue trasladado al Hospital Scaravelli, donde falleció posteriormente. El deceso fue informado por el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) Valle de Uco a las 6.40.

En tanto, otro de los ocupantes presentó un traumatismo craneoencefálico grave, politraumatismos graves y hemorragia interna. El cuarto pasajero sufrió un traumatismo torácico leve y fue derivado para la realización de una tomografía.

De acuerdo con el parte policial, el dosaje de alcohol realizado al conductor arrojó un resultado de 0,00 gramos por litro de sangre.

Operativo en el lugar del accidente

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 20ª, Policía Vial, Policía Científica, personal de Tránsito Municipal y Bomberos.

Tres de los ocupantes fueron trasladados al Hospital Scaravelli para recibir atención médica. La investigación deberá establecer las circunstancias del siniestro, que tuvo como consecuencia la muerte de uno de los pasajeros y dejó a otros heridos.