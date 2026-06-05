De un taller en Lanús al mundo: el ingenioso invento argentino que revoluciona los partos en Europa

Se llama “OdonAssist” y fue creado por Jorge Odón, un mecánico bonaerense que se inspiró en un truco de taller para sacar un corcho de una botella. Hoy, su dispositivo es considerado la mayor innovación obstétrica desde los años 50 y ya salvó vidas en cientos de nacimientos en el Viejo Continente.

El ingenio y la creatividad argentina volvieron a cruzar fronteras para cambiar la historia, esta vez, en el exigente campo de la medicina internacional. Jorge Odón, un mecánico automotriz oriundo de Lanús, es el protagonista de un verdadero fenómeno sanitario global: OdonAssist, un revolucionario dispositivo de asistencia al parto que diseñó en su propio taller y que hoy es furor en los principales hospitales de Europa.

Avalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y destacados profesionales de la obstetricia, este invento bonaerense se posiciona como la innovación más importante en el sector desde la década de 1950. Su llegada al mercado médico promete transformar la experiencia del nacimiento de miles de mujeres y bebés alrededor del planeta. Todos los videos demostrativos y los detalles de esta increíble historia ya se pueden repasar en elnueve.com.

La increíble inspiración: de un corcho atrapado a la sala de partos

La historia detrás de este hito de la ciencia es tan insólita como fascinante. En el año 2006, la inspiración golpeó la puerta de Jorge Odón de la manera menos pensada, al observar un desafío casual entre los operarios de su taller mecánico.

“Todo comenzó con un truco que un empleado de mi taller le estaba haciendo a otro y que consistía en tratar de sacar un corcho de dentro de una botella. Yo pensaba: ‘la va a tener que romper'”, recordó Odón en una entrevista.

Ante la mirada atónita del dueño del taller, el trabajador introdujo una pequeña bolsa plástica dentro de la botella de vidrio, la infló con aire para atrapar el corcho y tiró hacia afuera, logrando extraerlo intacto y sin ningún esfuerzo.

Impresionado por ese mecanismo de “pinza de aire”, Odón asoció de inmediato el funcionamiento del plástico y la presión con el canal de parto vaginal. El propio inventor reconoció que el cruce de ideas fue un absoluto “milagro”, ya que en ese momento ningún familiar ni conocido suyo estaba atravesando un embarazo complicado.

¿Cómo funciona el OdonAssist y por qué es un éxito en Europa?

El dispositivo fue diseñado específicamente para intervenir en partos vaginales naturales cuando el trabajo de parto se detiene por alguna complicación y la vida del bebé corre peligro. El mecanismo destaca por ser sumamente suave, seguro y fácil de implementar:

Estructura flexible: Consta de un tubo y una campana de plástico flexible que el personal médico introduce en el canal vaginal hasta adaptarla a la cabeza del recién nacido.

Fijación con aire: Una vez colocada en la posición correcta, la campana se infla de aire de manera controlada para sujetar firmemente la cabeza del bebé.

Tracción controlada: El sistema permite realizar una tracción segura y asistida al mismo tiempo que la madre continúa pujando, facilitando la extracción.

De esta manera, el OdonAssist se convierte en la alternativa perfecta para reemplazar métodos antiguos, invasivos y peligrosos como el fórceps o la ventosa obstétrica, evitando en gran medida tener que someter a la madre a una cesárea de urgencia.

Cientos de nacimientos exitosos y el aval de la OMS

Luego de visualizar el proyecto, Odón unió fuerzas con su socio, el ingeniero Carlos Modena, y un médico de Buenos Aires para fabricar los primeros prototipos. La revolucionaria idea escaló tan rápido que llegó a manos del obstetra Mario Merialdi, quien en ese entonces se desempeñaba como jefe del Departamento de Salud Reproductiva de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que actualmente ejerce como jefe médico de MNHI, la firma encargada de la producción industrial del dispositivo.

Los números de su efectividad clínica hablan por sí solos: el sistema ya fue utilizado con absoluto éxito en 48 partos en Argentina y en cerca de 300 nacimientos distribuidos en 40 hospitales de cinco países europeos, según los últimos reportes de las autoridades sanitarias del Reino Unido.

“En las pruebas realizadas en Argentina y ahora en Europa ningún bebé ha resultado lesionado”, celebró con orgullo Jorge Odón, quien tras vender su histórico taller en el conurbano bonaerense, hoy disfruta de su merecido retiro en Uruguay sabiendo que su idea cambió el mundo de la medicina tradicional. Los testimonios y el impacto de este orgullo nacional se pueden seguir de cerca a través de las redes sociales.