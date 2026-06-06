Confirmaron dónde y a qué hora será el velorio del Indio Solari: esperan una multitud para despedirlo

La despedida pública del histórico cantante se realizará este domingo en Avellaneda. Miles de fanáticos de todo el país ya organizan su viaje para darle el último adiós al ícono del rock nacional.

La conmoción por la muerte de Carlos “Indio” Solari sigue movilizando a miles de personas en todo el país. En las últimas horas quedó confirmado el lugar y el horario donde se realizará la despedida pública del legendario músico, una noticia que era esperada por seguidores de distintas provincias, entre ellas Mendoza.

El velorio se llevará a cabo este domingo 7 de junio desde las 11 en el Parque Domínico, oficialmente denominado Parque Los Derechos del Trabajador, ubicado en Villa Domínico, partido de Avellaneda, en el Gran Buenos Aires.

La confirmación fue realizada por la Municipalidad de Avellaneda, encabezada por Jorge Ferraresi. La ceremonia tendrá lugar en el salón Gatica, dentro del predio de 10 hectáreas que funciona como espacio verde y polideportivo público.

Ante la expectativa que generó la despedida, las autoridades prepararon un importante operativo de seguridad que contará con 1.500 efectivos para ordenar el ingreso y garantizar el desarrollo del homenaje.

La confirmación del lugar era aguardada por miles de fanáticos que, desde que se conoció la noticia del fallecimiento, comenzaron a organizar viajes para participar del último adiós a una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.

Mientras se ultiman los detalles para la despedida, también se conocieron los resultados preliminares de la autopsia realizada al cuerpo del artista.

Según determinaron los peritos, Solari falleció como consecuencia de un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico. El músico tenía 77 años y desde hacía varios años convivía con la enfermedad de Parkinson.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, el episodio ocurrió durante la madrugada del viernes en su vivienda de Parque Leloir, en el partido bonaerense de Ituzaingó.

Las pericias indicaron que el cantante se encontraba en la pileta climatizada de su casa cuando sufrió la descompensación. Los especialistas descartaron que la muerte estuviera relacionada con un ahogamiento y señalaron que el fallecimiento habría sido prácticamente inmediato.

La investigación también estableció que fue su cuidadora quien encontró el cuerpo durante la mañana, al llegar al domicilio para cumplir con sus tareas habituales. Tras no hallarlo dentro de la vivienda, se dirigió al sector de la pileta, donde dio aviso a la esposa del músico.

Pese a los esfuerzos realizados para asistirlo y a las maniobras de reanimación practicadas por el personal médico, no fue posible salvarle la vida.



Desde que se conoció la noticia, cientos de seguidores comenzaron a acercarse a la vivienda del artista para dejar flores, banderas y mensajes de despedida.

A través de las redes sociales oficiales del músico, la familia agradeció las muestras de cariño recibidas durante las últimas horas y confirmó la realización de una despedida pública para que los fanáticos puedan rendir homenaje a quien marcó a varias generaciones con su música y sus letras.

También quedó descartada la posibilidad de realizar el velatorio en el Congreso de la Nación, una alternativa que había surgido entre los seguidores, debido a cuestiones de infraestructura, logística y seguridad vinculadas a la magnitud del evento.