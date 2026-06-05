Murió el Indio Solari: cuáles son los síntomas del Parkinson, la enfermedad que marcó sus últimos años

El histórico líder del rock argentino convivió durante más de una década con una enfermedad neurodegenerativa que afecta a miles de personas. Cuáles son las señales de alerta, cómo se manifiesta y qué tratamientos existen actualmente.

La muerte de Carlos “Indio” Solari a los 77 años volvió a poner en el centro de la escena una enfermedad que afecta a miles de personas en Argentina y el mundo: el Parkinson. El emblemático cantante había revelado públicamente su diagnóstico en 2016 y desde entonces convivió con una patología progresiva que lo llevó a alejarse de los escenarios. Aunque no tiene cura, los especialistas destacan que un diagnóstico temprano y los tratamientos adecuados permiten mejorar significativamente la calidad de vida de quienes la padecen.

Qué es el Parkinson y por qué afecta el movimiento

La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurológico crónico y progresivo que ocurre cuando ciertas neuronas del cerebro comienzan a deteriorarse y dejan de producir dopamina, una sustancia fundamental para controlar los movimientos corporales.

La disminución de esta sustancia genera alteraciones motoras que, con el paso del tiempo, pueden dificultar actividades cotidianas como caminar, escribir, hablar o incluso levantarse de una silla.

Según especialistas en neurología, se trata de una enfermedad que suele aparecer después de los 60 años y es más frecuente en hombres que en mujeres.

Los primeros síntomas que pueden pasar desapercibidos

Uno de los desafíos del Parkinson es que sus señales iniciales suelen ser leves y muchas veces se confunden con el envejecimiento natural.

Entre los primeros síntomas más frecuentes aparecen:

Temblor en una mano cuando está en reposo.

Rigidez muscular.

Lentitud para realizar movimientos habituales.

Cambios en la forma de caminar.

Dificultad para levantarse o comenzar a moverse.

Alteraciones en la escritura.

Disminución de la expresión facial.

Los neurólogos remarcan que el síntoma más característico es el temblor, aunque no siempre es el primero en manifestarse. Además de las alteraciones motoras, el Parkinson puede presentar síntomas menos conocidos que aparecen incluso años antes del diagnóstico.

Entre ellos se encuentran:

Trastornos del sueño.

Estreñimiento persistente.

Pérdida del olfato.

Fatiga frecuente.

Cambios en el estado de ánimo.

Problemas de memoria o concentración.

Voz más baja o monótona.

Los especialistas advierten que estos síntomas, por sí solos, no significan necesariamente que una persona tenga Parkinson, pero pueden ser señales que justifican una consulta médica.

Cómo avanza la enfermedad con el paso del tiempo

A medida que progresa, la enfermedad puede generar mayores dificultades para realizar tareas simples. Los movimientos se vuelven más lentos, la marcha pierde estabilidad y aumenta el riesgo de caídas.

En etapas avanzadas también pueden aparecer problemas para alimentarse, vestirse o mantener el equilibrio, afectando significativamente la autonomía de los pacientes. Sin embargo, cada caso evoluciona de manera diferente y no todas las personas presentan el mismo grado de afectación.

¿Tiene cura el Parkinson?

Actualmente no existe una cura definitiva para la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, los avances médicos han permitido desarrollar tratamientos que ayudan a controlar los síntomas y retrasar parte de su progresión.

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