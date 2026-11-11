“¿Así o más argentino?”: León XIV sorprendió con su look celeste y blanco en su última misa en Argentina

El Pontífice eligió una casulla celeste y blanca para la celebración frente a la Basílica de Luján. Los bordados dorados, los símbolos de la Virgen y los colores patrios llamaron la atención y despertaron comentarios en las redes sociales.

La última misa del papa León XIV en la Argentina dejó una imagen que rápidamente llamó la atención en las redes sociales: el atuendo que eligió para celebrar frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Con los colores celeste y blanco y detalles dorados, el Pontífice lució un conjunto que combinó un homenaje a la patrona del país con los símbolos de la identidad argentina.

La elección no pasó inadvertida en las redes, que destacaron especialmente el guiño a los colores nacionales. Uno de los comentarios que circuló en las redes resumió la impresión que generó su vestimenta: “Dame el outfit más argento que tengas“.

León XIV utilizó una casulla celeste y blanca, cuyos tonos remiten tanto al manto de la Virgen de Luján como a la bandera argentina. La prenda tenía una banda vertical blanca en el frente, decorada con bordados e hilos dorados.

En ese sector se distinguían tres símbolos marianos: una corona, rayos de luz y el monograma de la Virgen María. En la parte inferior también aparecía la palabra Regina, que significa “Reina” y es uno de los títulos con los que la Iglesia católica honra a María.

Las reacciones no tardaron en aparecer en las redes sociales. Muchos usuarios hicieron referencia a la combinación de colores y al homenaje a la Virgen.

“Qué hermoso verlo con ese outfit bien argentino”, “Hermoso su outfit, gracias Santo Padre” y “Mirá el outfit que metió”, “¿Así o más argentino?” fueron algunos de los comentarios que se replicaron.

También hubo quienes destacaron especialmente cómo le quedaban los colores: “Papa León, qué lindo le quedan esos colores”.

La elección tuvo un condimento especial porque se trató de la última misa de su visita al país, antes de continuar su gira por Sudamérica con destino a Perú.