ANSES octubre: el feriado cambia las fechas de cobro, cuándo cobrás según tu DNI

El calendario de pagos ya está definido para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones, AUH, SUAF y desempleo. Además, los haberes llegan con un aumento del 1,66% y un bono de hasta $70.000 para determinados beneficiarios.

El calendario de pagos de ANSES para octubre ya está definido y tendrá una particularidad ya que el feriado del lunes 12 modificará las fechas de cobro para algunos beneficiarios. Jubilados, pensionados y titulares de asignaciones recibirán sus prestaciones según la terminación del DNI, en un mes que además llega con un aumento del 1,66% y un bono de hasta $70.000.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya estableció el calendario de pagos de octubre de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de distintas asignaciones.

El cronograma comienza el jueves 8 de octubre y se extiende hasta el jueves 29, con fechas determinadas según la terminación del DNI. Además, los haberes previsionales tendrán una actualización del 1,66% durante octubre y habrá un bono extraordinario de hasta $70.000.

El lunes 12 de octubre será feriado nacional, por lo que no habrá actividad bancaria. Esto genera un corte en el cronograma: después de los pagos previstos para el viernes 9, las acreditaciones se retomarán el martes 13 de octubre.

Por eso, quienes tengan DNI terminado en 2 deberán prestar especial atención, ya que cobrarán después del fin de semana largo.

Pensiones No Contributivas: cuándo cobro en octubre

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) cobrarán de acuerdo con el último número de su DNI.

DNI terminados en 0 y 1: jueves 8 de octubre.

jueves 8 de octubre. DNI terminados en 2 y 3: viernes 9 de octubre.

viernes 9 de octubre. DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de octubre.

martes 13 de octubre. DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de octubre.

miércoles 14 de octubre. DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de octubre.

Jubilados ANSES: cuándo cobro en octubre si tengo el haber mínimo

Para jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el primer intervalo de pago, el cronograma de octubre es:

DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre.

jueves 8 de octubre. DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre.

viernes 9 de octubre. DNI terminado en 2: martes 13 de octubre.

martes 13 de octubre. DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre.

miércoles 14 de octubre. DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre.

jueves 15 de octubre. DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre.

viernes 16 de octubre. DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre.

lunes 19 de octubre. DNI terminado en 7: martes 20 de octubre.

martes 20 de octubre. DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre.

miércoles 21 de octubre. DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre.

Jubilados que cobran más que la mínima: cuándo pagan

Los jubilados y pensionados cuyos haberes superan el primer intervalo de pago tendrán un cronograma diferente:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre.

viernes 23 de octubre. DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre.

lunes 26 de octubre. DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre.

martes 27 de octubre. DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre.

miércoles 28 de octubre. DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre.

ANSES: cuánto cobran los jubilados en octubre

Con el aumento del 1,66%, el haber mínimo jubilatorio quedó establecido en $435.748,51. A esto se suma el bono extraordinario de hasta $70.000 para los beneficiarios alcanzados por la medida.

De esta manera, quienes cobran el haber mínimo y reciben el bono completo pueden alcanzar un total de $505.748,51 en octubre. Para quienes tienen un haber superior a la mínima, el bono se establece de manera proporcional hasta alcanzar ese monto total.

La actualización del 1,66% también alcanza a otros valores previsionales, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas.

AUH ANSES: cuándo cobro en octubre 2026

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cobrarán de acuerdo con la terminación del DNI:

DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre.

jueves 8 de octubre. DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre.

viernes 9 de octubre. DNI terminado en 2: martes 13 de octubre.

martes 13 de octubre. DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre.

miércoles 14 de octubre. DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre.

jueves 15 de octubre. DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre.

viernes 16 de octubre. DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre.

lunes 19 de octubre. DNI terminado en 7: martes 20 de octubre.

martes 20 de octubre. DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre.

miércoles 21 de octubre. DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre.

En octubre, la AUH general tiene un monto bruto de $156.588 por hijo. ANSES deposita mensualmente el 80% y retiene el 20% restante, sujeto a la acreditación de los controles correspondientes.

Cuando se aplica la retención del 20%, Anses reserva $31.317,60, por lo que el pago mensual directo será de $125.270,40.

En el caso de la AUH por Discapacidad, el monto subirá de $501.537 a $509.863. Con la retención correspondiente, se abonarán directamente $407.890,40, mientras que $101.972,60 quedarán pendientes.

SUAF: cuándo cobro la Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) también tendrán sus pagos determinados por la terminación del DNI. El calendario de octubre es:

DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre.

jueves 8 de octubre. DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre.

viernes 9 de octubre. DNI terminado en 2: martes 13 de octubre.

martes 13 de octubre. DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre.

miércoles 14 de octubre. DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre.

jueves 15 de octubre. DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre.

viernes 16 de octubre. DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre.

lunes 19 de octubre. DNI terminado en 7: martes 20 de octubre.

martes 20 de octubre. DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre.

miércoles 21 de octubre. DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre.

¿Cuánto vas a cobrar por hijo con el SUAF en octubre?

El monto de la prestación depende del Ingreso del Grupo Familiar (IGF) y del rango en el que se encuentre cada beneficiario.En octubre, los valores serán:

Rango Asignación por hijo Rango 1 $78.304 Rango 2 $52.842 Rango 3 $31.962 Rango 4 $16.493

De esta manera, las familias que se encuentren en el primer rango recibirán $78.304 por cada hijo, mientras que el monto será menor a medida que aumenta el ingreso familiar.

AUE: cuándo cobro la Asignación por Embarazo

Las titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) tendrán un cronograma diferente al de la AUH:

DNI terminado en 0: viernes 9 de octubre.

viernes 9 de octubre. DNI terminado en 1: martes 13 de octubre.

martes 13 de octubre. DNI terminado en 2: miércoles 14 de octubre.

miércoles 14 de octubre. DNI terminado en 3: jueves 15 de octubre.

jueves 15 de octubre. DNI terminado en 4: viernes 16 de octubre.

viernes 16 de octubre. DNI terminado en 5: lunes 19 de octubre.

lunes 19 de octubre. DNI terminado en 6: martes 20 de octubre.

martes 20 de octubre. DNI terminado en 7: miércoles 21 de octubre.

miércoles 21 de octubre. DNI terminado en 8: jueves 22 de octubre.

jueves 22 de octubre. DNI terminado en 9: viernes 23 de octubre.

Desempleo ANSES: cuándo cobro en octubre

Las personas que reciben la Prestación por Desempleo tendrán sus pagos hacia el final del mes:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre.

viernes 23 de octubre. DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre.

lunes 26 de octubre. DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre.

martes 27 de octubre. DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre.

miércoles 28 de octubre. DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre.

Cómo consultar cuándo cobro en ANSES

Además del calendario según DNI, los beneficiarios pueden consultar de manera individual la fecha y el lugar de cobro a través de los canales oficiales de ANSES. Para hacerlo, es necesario ingresar a la opción de fecha y lugar de cobro y completar los datos solicitados. De esta manera, cada beneficiario puede verificar el día exacto en que tendrá disponible su prestación durante octubre de 2026.