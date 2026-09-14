SUAF: ¿cuánto vas a cobrar en octubre con el aumento de Anses?

El SUAF tendrá un aumento del 1,7% en octubre. Conocé cuánto vas a cobrar por hijo según el rango de ingresos y cuáles serán los nuevos topes para acceder a las asignaciones familiares de Anses.

Las asignaciones familiares del SUAF tendrán un aumento del 1,7% en octubre de 2026, de acuerdo con la movilidad aplicada por Anses tras conocerse la inflación de agosto.

El incremento alcanzará a las asignaciones por hijo y por hijo con discapacidad, además de otras prestaciones familiares. También se modificarán los límites de ingresos para determinar quiénes pueden acceder al SUAF.

¿Cuánto vas a cobrar por hijo con el SUAF en octubre?

El monto de la asignación familiar por hijo dependerá del rango de ingresos en el que se encuentre el grupo familiar.

En octubre, los valores serán:

Rango Asignación por hijo Rango 1 $78.304 Rango 2 $52.842 Rango 3 $31.962 Rango 4 $16.493

De esta manera, las familias que se encuentren en el primer rango recibirán $78.304 por cada hijo, mientras que el monto será menor a medida que aumenta el ingreso familiar.

SUAF por hijo con discapacidad

También aumentarán las asignaciones familiares correspondientes a hijos con discapacidad.

Los nuevos valores de octubre serán:

Rango Asignación por hijo con discapacidad Rango 1 $255.044 Rango 2 $180.429 Rango 3 $113.874

Otros pagos del SUAF que aumentan en octubre

La actualización también alcanzará a otras asignaciones familiares.

Los montos previstos para octubre serán:

Nacimiento: $92.862.

$92.862. Prenatal: $79.667.

$79.667. Adopción: $555.181.

$555.181. Matrimonio: $139.041.

$139.041. Cónyuge: $19.333.

$19.333. Ayuda Escolar Anual: $85.000.

Nuevos topes de ingresos para cobrar el SUAF

Además de los montos de las asignaciones, Anses actualizará los límites de ingresos para acceder al sistema.

El tope individual pasará de $3.211.126 a $3.265.716.

Por su parte, el límite de ingresos del grupo familiar aumentará de $6.422.252 a $6.531.431.

Esto significa que para determinar si corresponde cobrar una asignación familiar y qué monto corresponde, Anses tendrá en cuenta tanto los ingresos individuales como los del grupo familiar.

¿Por qué cambia el monto del SUAF?

Los valores de las asignaciones familiares se actualizan de acuerdo con el mecanismo de movilidad vigente. En octubre, el incremento será del 1,7%, luego de que el Indec informara una inflación del 1,7% para agosto.

Por eso, desde octubre los trabajadores y beneficiarios alcanzados por el SUAF recibirán los nuevos valores según el rango de ingresos que les corresponda.