Una motociclista sufrió quemaduras tras un fuerte choque en Las Heras

Una joven de 24 años sufrió quemaduras en una pierna y fue trasladada al Hospital Lagomaggiore tras protagonizar un accidente en calle Roca. La Honda Wave que conducía se incendió luego de impactar contra un vehículo estacionado y otra motocicleta.

Una joven de 24 años fue trasladada al Hospital Lagomaggiore luego de sufrir quemaduras en una pierna tras un siniestro vial ocurrido en calle Roca. Una de las motocicletas se incendió después del impacto.

El siniestro vial se registró alrededor de las 11 en calle Roca al 1400, en Las Heras, donde por causas que son investigadas se produjo un choque entre dos motocicletas.

Según la información policial, ambas motos circulaban hacia el oeste por Roca cuando una camioneta blanca se cruzó en su trayectoria. Ante esta situación, la conductora de una Honda Wave, de 24 años, realizó una maniobra evasiva.

Durante la maniobra, la motociclista chocó contra una Renault Duster que se encontraba estacionada y luego impactó contra una Zanella ZR 150 cc., conducida por un joven de 21 años.

Tras el impacto, la Honda Wave se incendió. Al arribar al lugar, los efectivos policiales constataron que las llamas ya habían sido sofocadas.

La motociclista fue trasladada al Lagomaggiore

La joven sufrió quemaduras en un miembro inferior y recibió asistencia en el lugar por parte del personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Posteriormente, fue trasladada al Hospital Lagomaggiore para recibir atención médica.

En tanto, a ambos conductores se les realizó el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo.

Personal de Tránsito Municipal intervino en el lugar y realizó las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro.