AUH: quiénes cobrarán un extra de $59000 en octubre de 2026

El Complemento Leche del Plan de los 1000 Días tendrá un aumento del 1,66% en octubre y llegará a $59.063. El monto se suma a la AUH y la Tarjeta Alimentar, por lo que las familias podrán recibir hasta $287.901 por un hijo.

El Complemento Leche del Plan de los Mil Días aumentará a $59.063 en octubre de 2026. El beneficio alimentario alcanza a niños de hasta 3 años que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a futuras mamás que reciben la Asignación por Embarazo.

El monto se actualiza mensualmente de acuerdo con la movilidad de Anses, por lo que recibe el mismo porcentaje de aumento que la AUH.

Quiénes cobran el Complemento Leche

El Complemento Leche forma parte del Plan de los 1000 Días, establecido por la Ley 27.611. El programa tiene como objetivo brindar apoyo alimentario durante el embarazo y los primeros años de vida.

El beneficio alcanza a:

Titulares de la Asignación por Embarazo.

Familias que cobran la AUH por hijos de hasta 3 años.

La adjudicación es automática, mediante un intercambio de información entre Anses y el Ministerio de Capital Humano. Por lo tanto, no es necesario realizar una inscripción o trámite específico para recibir el pago.

Cuánto aumenta la AUH en octubre

En octubre, Anses aplicará un aumento del 1,66% a la Asignación Universal por Hijo, que pasará de $154.031 a $156.588 por menor.

Anses realiza mensualmente un cruzamiento de información con el Ministerio de Salud. De esta manera, las familias con niños de hasta 5 años pueden cobrar la AUH al 100%, siempre que tengan el alta en el Programa Sumar y cumplan con los controles médicos y el régimen de vacunación.

Cuando se aplica la retención del 20%, Anses reserva $31.317,60, por lo que el pago mensual directo será de $125.270,40.

En el caso de la AUH por Discapacidad, el monto subirá de $501.537 a $509.863. Con la retención correspondiente, se abonarán directamente $407.890,40, mientras que $101.972,60 quedarán pendientes.

Tarjeta Alimentar: cuánto se suma en octubre

Las familias que cobran la AUH también pueden recibir la Tarjeta Alimentar, cuyo monto se acredita junto con la prestación y se suma al Complemento Leche.

Sin embargo, ambos beneficios tienen diferentes mecanismos de actualización. Mientras el Complemento Leche aumentará a $59.063, la Tarjeta Alimentar mantendrá sus valores actuales:

$72.250 para familias con un hijo alcanzado.

para familias con un hijo alcanzado. $113.299 para familias con dos hijos.

para familias con dos hijos. $149.425 para familias con tres o más hijos.

Cuánto cobrará una familia con un hijo

En octubre, una familia con un hijo que cobre la AUH con la retención del 20% recibirá $125.270,40 en concepto de la asignación.

A ese monto se sumarán:

$59.063 del Complemento Leche.

del Complemento Leche. $72.250 de la Tarjeta Alimentar.

De esta manera, el cobro total será de $256.583,40.

En cambio, cuando corresponda cobrar la AUH al 100%, el monto total será de $287.901, al sumar la asignación completa de $156.588, el Complemento Leche de $59.063 y los $72.250 de la Tarjeta Alimentar.