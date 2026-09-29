Autos usados: ¿cuánto cuesta un Gol o un Corsa 2015 en octubre?

La venta de autos usados registró una caída en agosto y acumula una baja en los primeros ocho meses del año. En este contexto, los precios de referencia muestran cuánto se necesita para comprar algunos de los modelos más buscados del mercado, como el Volkswagen Gol y el Chevrolet Corsa.

La Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que durante agosto se vendieron 155.246 vehículos usados, un 7,33% menos que en el mismo mes de 2025, cuando se habían comercializado 167.525 unidades.

En comparación con julio, cuando se habían vendido 156.810 vehículos, la actividad también retrocedió: la baja fue del 1%.

Entre enero y agosto de 2026 se comercializaron 1.203.684 vehículos usados, un 4,87% menos que en el mismo período de 2025, cuando se habían vendido 1.265.292 unidades.

¿Cuánto cuesta un Volkswagen Gol 2015?

Entre los modelos consultados por la CCA aparece el Volkswagen Gol 2015, con diferentes versiones y equipamientos. Los valores de referencia son:

Volkswagen Gol 2015 Precio 3 puertas 1.6 Serie $9.602.000 3 puertas 1.6 Trendline $10.336.000 3 puertas 1.6 Highline $12.257.000 5 puertas 1.6 Serie $9.885.000 5 puertas 1.6 Trendline $11.112.000 5 puertas 1.6 Sportline $11.921.000 5 puertas 1.6 Highline $13.084.000 5 puertas 1.6 GP Cup $13.084.000 5 puertas 1.6 Highline I Motion $13.956.000

De esta manera, dentro de las versiones 2015 informadas, el Gol parte de $9.602.000 y puede llegar hasta $13.956.000, según la configuración.

¿Cuánto cuesta un Chevrolet Corsa 2015?

Para el Chevrolet Corsa, la tabla de la CCA muestra, entre las versiones disponibles, estos valores:

Chevrolet Corsa Precio 4 puertas 1.4 LS A/C DH ABG ABS $8.906.000 4 puertas 1.4 LS A/C DH ABG ABS Pack $9.224.000

Así, las versiones consignadas del Corsa se ubican por debajo de los valores de las distintas versiones del Gol 2015.

Cómo fueron las ventas de autos usados en 2026

El comportamiento del mercado fue dispar según las provincias. En la comparación con julio, las jurisdicciones que más crecieron fueron Catamarca, Tucumán, La Rioja y Santa Cruz.

En tanto, al analizar el acumulado entre enero y agosto, las provincias que registraron los mayores crecimientos fueron Santiago del Estero y Jujuy.

Los datos de la CCA reflejan que, pese a que el mercado de usados mantiene un volumen importante de operaciones, las ventas acumuladas hasta agosto se encuentran por debajo de las registradas durante los primeros ocho meses de 2025.