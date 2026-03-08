Video: Una pareja mendocina quería cruzar la calle inundada y él hizo algo que conquistó a todos en las redes sociales

En medio de las fuertes tormentas en Mendoza y las calles inundadas en el Gran Mendoza, un joven decidió hacer una jugada para que su novia no se mojara y se volvió viral en las redes sociales.

Las fuertes tormentas en Mendoza dejaron calles anegadas en distintos puntos del Gran Mendoza, pero en medio del caos por el agua acumulada una escena protagonizada por una joven pareja logró captar la atención de miles de usuarios y se volvió viral en redes sociales.

Las calles del centro de Mendoza se volvieron verdaderos ríos en la tarde del sábado y agarraron a varios mendocinos desprevenidos. En este contexto, una joven pareja terminó protagonizando un tierno momento que fue captado por las cámaras.

Un gesto romántico en medio de las tormentas en Mendoza

Durante la tarde del sábado, las tormentas intensas en el Gran Mendoza provocaron acumulación de agua en varias arterias del centro, sorprendiendo a peatones y conductores.

En ese contexto, una pareja que intentaba cruzar una de las calles inundadas se encontró con el problema de que el agua cubría gran parte de la calzada. Para evitar que su compañera terminara empapada, el joven tomó una decisión inesperada: la alzó en brazos y cruzó caminando entre el agua.

“Quédate con el que no deje que te mojes, te amo te dice cualquiera”, escribieron junto a las imágenes que compartió a través de TikTok @violetanahir1, donde el video comenzó a circular rápidamente.

Las imágenes del gesto romántico en medio del temporal en Mendoza no tardaron en multiplicarse en distintas redes sociales, acumulando miles de reproducciones y comentarios.

Muchos usuarios destacaron la actitud del joven y lo definieron como “el último romántico”, mientras que otros compararon la escena con momentos clásicos del cine romántico. “

Más allá de las dificultades que provocó el temporal en Mendoza, el episodio se transformó en una de las postales virales del fin de semana, aportando un momento de ternura en medio de las complicaciones que dejó la lluvia en la provincia.