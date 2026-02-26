Una mendocina bailó bajo la lluvia y explotó las redes sociales

En medio de las fuertes tormentas en Mendoza y las calles inundadas en el Gran Mendoza, una joven decidió tomarse la situación con humor: bailó bajo la lluvia y el video se volvió viral en TikTok.

La provincia de Mendoza ha sufrido intensas tormentas en el comienzo del 2026. El último fin de semana, una gran cantidad de agua cayó en muy poco tiempo sobre los departamentos del Gran Mendoza y muchas calles se vieron inundadas. Sin embargo, en las redes sociales no faltaron los videos de la lluvia y también algún que otro viral.

Sin embargo, una mendocina decidió encarar el momento de una manera diferente. Agarró el palo de la escoba, salió a la vereda para intentar sacar un poco el agua, pero terminó protagonizando un divertido momento.

Es que al ritmo de la canción Umbrella, de Rihanna, la mendocina se tiró los verdaderos pasos prohibidos. Entre risas, bailó, mientras de fondo tenía la calle que parecía un río y un curioso vecino que miraba la insólita escena.

“La lluvia de Mendoza lo dio todo”, escribió @vaal_cmas junto a las imágenes que compartieron a través de Tiktok.

En pocas horas la publicación se hizo viral con más de 270 mil reproducciones y miles de comentarios donde mucho destacaron su “aura” y que su baile estaba a la altura del realizado por Tom Holland.

El video de Tom Holland bailando “Umbrella”, de Rihanna, que volvió a ser viral

La escena corresponde a su participación en el programa Lip Sync Battle, donde las celebridades realizan coreografías al ritmo de canciones populares. El episodio se emitió en 2017, en plena promoción de Spider-Man: Homecoming, la primera película en solitario del superhéroe interpretado por Tom Holland.

En su presentación, Holland apareció con un elegante traje negro para interpretar “Singing in the Rain”, el clásico inmortalizado en 1952 por Gene Kelly en el film Singin’ in the Rain.

Sin embargo, la performance dio un giro inesperado cuando la música se interrumpió y comenzó a sonar “Umbrella”, el éxito mundial de Rihanna. En ese momento, el actor reapareció en escena con un cambio total de vestuario: look femenino, peluca y una coreografía intensa que dejó al público sorprendido.

El despliegue no fue casual. Antes de su salto definitivo a Hollywood, Tom Holland se formó en danza y ballet desde muy chico, disciplina que le permitió dominar cada movimiento con precisión y seguridad.

Durante el show, entre el público se encontraba Zendaya, su compañera de elenco en Spider-Man: Homecoming, cuya reacción ante la coreografía también se volvió viral.