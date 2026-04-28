IPV Mendoza: cómo inscribirse para la casa propia si ganás $800.000 y no llegás al ingreso mínimo

El programa “Construyo Mi Casa” ofrece créditos para acceder a la casa propia, pero exige ingresos superiores: qué alternativas hay para construir tu casa con cuotas desde $323.470 en mayo de 2026.

En un contexto donde acceder a un crédito hipotecario es cada vez más difícil, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) mantiene vigente su programa “Construyo Mi Casa”, una de las principales opciones para lograr la casa propia en Mendoza. Sin embargo, muchas familias que perciben ingresos cercanos a los $800.000 mensuales quedan fuera del ingreso mínimo requerido, sin embargo, desde el instituto indicaron que existe una alternativa para poder inscribirse y financiar la construcción de una vivienda propia con cuotas desde los $323.470.

Cómo es el plan Construyo Mi Casa del IPV

El programa Construyo Mi Casa está orientado a personas o familias que ya cuentan con un terreno o que planean adquirirlo en un plazo de 36 meses.

A diferencia de otros planes, el IPV no entrega viviendas terminadas, sino que otorga un crédito para construir la casa, financiando hasta el 85% del proyecto. La obra se realiza por etapas, con desembolsos a medida que avanza la construcción.

Las viviendas pueden tener entre 55 y 140 metros cuadrados, y las cuotas se ajustan según la Unidad de Vivienda (UVA) y el Coeficiente de Variación Salarial (CVS).

¿Cuánto hay que ganar para acceder al crédito del IPV Mendoza y de cuánto son las cuotas?

El ingreso familiar mínimo depende del tamaño de la vivienda a construir. Según los valores actualizados para mes de mayo de 2026, los montos son los siguientes:

55 m²: $323.470 (ingreso mínimo requerido: $1.617.354)

69 m²: $372.574 (ingreso mínimo: $1.862.872)

80 m²: $415.381 (ingreso mínimo: $2.076.809)

100 m²: $493.011 (ingreso mínimo: $2.465.056)

120 m²: $608.137 (ingreso mínimo: $3.040.685)

140 m²: $692.279 (ingreso mínimo: $3.461.399)

Uno de los principales requisitos del plan de viviendas del IPV es cumplir con un ingreso mínimo. En consecuencia, una familia que percibe $800.000 mensuales no alcanza el piso de ingresos requerido ni siquiera para la vivienda más chica del programa.

¿Se puede acceder si no llegás al ingreso mínimo?

A pesar de esta limitación, el IPV contempla una alternativa clave: la posibilidad de sumar un fiador o garante.

Este garante debe demostrar solvencia económica suficiente para respaldar el crédito y cumplir con ciertos requisitos de edad:

Menor de 70 años al momento de firmar

al momento de firmar No superar los 80 años al finalizar el crédito

Esta opción permite que personas con ingresos más bajos puedan igualmente avanzar con la inscripción al programa.

El financiamiento del IPV Mendoza tiene un plazo de hasta 20 años (240 meses). Un dato importante es que el pago de las cuotas comienza un año después de iniciada la obra, lo que permite avanzar en la construcción antes de afrontar el compromiso mensual. Además, la cuota no puede superar el 20% de los ingresos familiares, lo que busca garantizar que el crédito sea sostenible en el tiempo.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a un crédito hipotecario del IPV?

Quienes deseen inscribirse deben cumplir con los siguientes requisitos: