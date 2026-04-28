Aumentó la RTO un 25%: cuánto cuesta hacerla y qué pasa si no la tenés al día

La Revisión Técnica Obligatoria volvió a incrementarse en 2026 y acumula un fuerte aumento anual del 44%. Cuándo volverá a aumentar.

La RTO en Mendoza volvió a subir y el impacto ya se siente en el bolsillo de los conductores. Con un nuevo incremento del 25%, la Revisión Técnica Obligatoria acumula una suba cercana al 44% en lo que va de 2026, tras el ajuste aplicado a comienzos de año. La actualización de tarifas responde al mecanismo automático vinculado al precio del combustible. No tenerla vigente puede derivar en multas cercanas a los $50.000 e incluso en sanciones más severas fuera de la provincia.

Este segundo aumento del año se debe a que en la Resolución 10/2024 se incorporó un mecanismo de actualización automática trimestral, atado al precio del litro de nafta súper informado por el Automóvil Club Argentino. Esto significa que los valores estaban previstos que se ajusten ahora en abril y próximamente en julio y octubre de este año.

El objetivo del sistema es mantener actualizados los costos operativos de los talleres, aunque para los usuarios representa un gasto cada vez más significativo.

Cuánto cuesta la RTO en Mendoza en 2026

Con el último aumento, los valores de la RTO quedaron establecidos de la siguiente manera:

Motos hasta 300 cc : de $17.500 a $21.700

: de $17.500 a Motos de más de 300 cc : de $32.000 a $40.500

: de $32.000 a Autos particulares : de $46.500 a $58.600

: de $46.500 a Camionetas: de $51.400 a $64.700

A pesar de la suba, desde el sector aseguran que los valores en Mendoza aún están por debajo de otras provincias, donde el trámite puede superar los $90.000.

Cada cuánto hay que hacer la RTO

Los plazos de la Revisión Técnica Obligatoria en Mendoza fueron modificados tras la adhesión a la normativa nacional:

Autos 0 km : primera revisión a los 5 años

: primera revisión a los Vehículos de hasta 10 años : cada 2 años

: cada Vehículos con más de 10 años: revisión anual obligatoria

El trámite suele durar unos 15 minutos, aunque en meses de alta demanda pueden registrarse demoras. Durante la inspección se controlan aspectos clave como frenos, luces, suspensión, neumáticos, cinturones de seguridad y documentación obligatoria.

Qué pasa si no tenés la RTO al día

Circular sin la RTO vigente es considerado una infracción grave. En Mendoza, las multas rondan los $50.000, aunque pueden ser mayores dependiendo de la jurisdicción. Si se abona dentro de los primeros tres días hábiles, se aplica un descuento del 40%, reduciendo el valor a $30.000. La falta de RTO puede causar problemas con el seguro.

En otras provincias, incluso, se aplican sanciones más severas, como la retención de la licencia de conducir, lo que obliga al conductor a regularizar la situación para poder recuperarla.