Video: el malambo en una peña de Mendoza que hizo reír a todos

Un video de una peña al aire libre se volvió viral en redes sociales por un baile que generó risas.

Un video grabado durante una peña al aire libre en Mendoza comenzó a circular en redes sociales y rápidamente llamó la atención por una escena poco habitual: un malambo interpretado en clave de humor.

En las imágenes se ve cómo un hombre se prepara para zapatear. Se acomoda, marca el ritmo y genera ese momento previo que suele anticipar una demostración más tradicional. Detrás de él, todos los músicos atentos. La expectativa está puesta en lo que viene.

Sin embargo, el desarrollo toma otro camino.

En lugar de un despliegue técnico, aparece una versión descontracturada, con movimientos exagerados y gestos que rompen con la estructura clásica del malambo.

Hacia el final, la secuencia suma un giro más: el bailarín empieza a tirar pasos que se alejan todavía más de lo tradicional y cierra con un remate fiel al estilo de Michael Jackson, lo que termina de desatar la risa generalizada y los aplausos

Quien aparece en la grabación es Dani Pérez, que forma parte de la animación de la peña al aire libre donde se registró la escena. Su intervención suma humor a una propuesta que combina música cuyana, baile y humor.

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Ese video no fue el único.

En las últimas horas, el humorista compartió otro registro desde el mismo espacio, nuevamente con una intervención en la que mezcla baile y humor.