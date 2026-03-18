Planazo gratuito en Mendoza: la peña al aire libre que reúne música cuyana, baile y humor

Es un planazo gratuito al aire libre con artistas en vivo, espacio para bailar y opciones para comer. Debido a la capacidad del lugar recomiendan reservar con anticipación.

Una peña al aire libre que empieza a consolidarse como un planazo gratuito dentro de la agenda cultural mendocina gana terreno en la Alameda con una propuesta semanal que reúne música cuyana, baile e intervenciones de humor.

El encuentro se realiza sobre la avenida San Martín, y tiene como eje una rueda de cantores y cantoras impulsada por el dueño del espacio junto al músico Sergio Zárate, con la intención de poner en valor el repertorio local y el legado del Nuevo Cancionero.

Con el paso de las semanas, la iniciativa fue sumando elementos a su dinámica. Entre ellos, la participación del humorista Dani Pérez, quien interviene durante la noche con monólogos, sketches e interacción con el público. “Buscamos acompañar la propuesta sin corrernos del eje folclórico”, explicó.

El formato se distancia de la lógica tradicional de escenario y espectadores. La actividad se desarrolla con circulación constante, participación espontánea y momentos en los que el público se suma al baile o al canto. “No es solo alguien arriba del escenario, es un clima donde la gente también es parte”, señaló Pérez.

Uno de los rasgos distintivos es su continuidad. A diferencia de otras peñas eventuales, en este caso se sostiene una fecha fija semanal, lo que permitió que comenzara a conformarse un grupo de asistentes habituales. Según indicaron desde la organización, ya se reconocen caras que vuelven cada miércoles, incluidos integrantes de academias de danza.

La convocatoria también se caracteriza por su diversidad. Desde personas mayores hasta jóvenes que se acercan por primera vez al folclore, el público se conforma de manera heterogénea. En muchos casos, incluso, la llegada es casual: quienes transitan por la Alameda se detienen al escuchar la música y terminan sumándose a la propuesta. “Hay gente que se queda porque siente que está pasando algo ahí”, comentó el humorista.

En cuanto a la programación, el eje se mantiene en el folclore cuyano, con la participación de artistas invitados que van rotando en cada fecha. Por el espacio ya pasaron músicos y bailarines como Carlitos Miranda, Nico Leguizamón, Martín “Kuruka” Crico y el dúo En Raíz, entre otros.

Además de la música, la dinámica incorpora momentos de interacción y propuestas abiertas, lo que refuerza el carácter participativo del encuentro. Las noches pueden comenzar con una tonada y derivar en baile colectivo sobre la vereda.

El espacio también suma un aspecto gastronómico. El bar es atendido por su propio dueño, Gustavo Yanzón, junto a su familia, y ofrece un menú accesible que incluye empanadas, humita, pollo al disco, pizzas y lomos, lo que complementa la experiencia durante la noche.

Dónde y cómo participar

La peña se realiza todos los miércoles a las 22 horas en El Cala No Chilla, av San Martín 2337, en plena Alameda. La entrada es gratuita, pero el espacio tiene capacidad limitada, por lo que se recomienda reservar mesa con anticipación a través del WhatsApp 2616613163.