“Unión, manija y pasión. Esto es Argentina”: fueron a la Fiesta de la Cerveza y una escena los dejó impactados

La Fiesta Provincial de la Cerveza 2025 cerró tres jornadas explosivas en el Hipódromo de Mendoza, pero fue un gesto espontáneo del público el que terminó convirtiéndose en el momento más comentado del evento.

La edición 2025 de la Fiesta Provincial de la Cerveza vivió tres noches de alta convocatoria, música y un clima festivo que contagió a todos.

Ocurrió durante la segunda noche, en pleno show de Ciro y Los Persas, cuando una joven mendocina en silla de ruedas no lograba ver el escenario debido a la multitud. Fue entonces cuando decenas de personas, sin mediar palabra, comenzaron a coordinarse para levantarla por encima del público y permitirle disfrutar del recital desde lo más alto.

El gesto fue registrado en video por varios asistentes y rápidamente explotó en redes sociales. “Esto es Argentina. Unión, manija y pasión”, escribió uno de los usuarios que compartió el video a través de las redes sociales, donde rápidamente se hizo viral.

La fiesta, que reunió a familias, jóvenes y turistas, tuvo un cierre multitudinario este martes en el Hipódromo de Mendoza. Las primeras dos jornadas ya habían mostrado un nivel altísimo de convocatoria, con una apertura repleta de propuestas gastronómicas y una segunda noche dominada por el rock nacional.

Pero el momento viral trascendió la música y los shows: se transformó en una postal del espíritu que caracterizó a esta edición. La combinación de entusiasmo, camaradería y pasión festivalera marcó el pulso de las tres noches.

Fiesta provincial de la cerveza: más de 100 mil personas disfrutaron la edición 2025

La edición 2025 de la Fiesta Provincial de la Cerveza redobló la apuesta y consolidó al evento entre los más convocantes de la provincia y la región.

La tercera y última noche cerró con el show de LBC y Euge Quevedo, y el debut de Damas Gratis en la fiesta ante una multitud que bailó hasta pasada la medianoche.

El Hipódromo de Mendoza fue por segunda vez el escenario del encuentro que convocó a más de 100 mil personas durante las tres jornadas del festival, que este año mostró un salto significativo en producción, infraestructura y experiencia para el público.

El escenario más grande de la historia de la fiesta

Con una puesta en escena completamente renovada, el festival organizado por la Municipalidad de Godoy Cruz y producción privada presentó un escenario de gran escala diseñado por el artista visual Leon Greco, referente nacional en montajes y visuales.

Con 82 metros de largo, la estética, la iluminación y la arquitectura del escenario fueron parte central de una edición que buscó elevar la identidad visual del evento, acompañada por un sistema de sonido y pantallas de última generación.

Este año, se ubicó en el lado este del hipódromo, aportando una visión 360 al predio que impactó al público y a los artistas que vibraron durante las tres noches.

En lo artístico, la grilla combinó la presentación de bandas mendocinas, con artistas nacionales e internacionales como Cazzu, Molotov, La Franela, Ciro y Los Persas, Damas Gratis, entre otros, reafirmando uno de los rasgos distintivos del festival: la convivencia entre proyectos emergentes, referentes de la escena mendocina y figuras de alcance masivo.