Fiesta provincial de la cerveza: más de 100 mil personas disfrutaron la edición 2025

La 18ª edición del encuentro se consolidó como el evento del oeste argentino y sorprendió con una producción renovada, una grilla diversa, escenario imponente, mejoras en la logística y una fuerte presencia gastronómica.

La edición 2025 de la Fiesta Provincial de la Cerveza redobló la apuesta y consolidó al evento entre los más convocantes de la provincia y la región.

La tercera y última noche cerró con el show de LBC y Euge Quevedo, y el debut de Damas Gratis en la fiesta ante una multitud que bailó hasta pasada la medianoche.

El Hipódromo de Mendoza fue por segunda vez el escenario del encuentro que convocó a más de 100 mil personas durante las tres jornadas del festival, que este año mostró un salto significativo en producción, infraestructura y experiencia para el público.

El escenario más grande de la historia de la fiesta

Con una puesta en escena completamente renovada, el festival organizado por la Municipalidad de Godoy Cruz y producción privada presentó un escenario de gran escala diseñado por el artista visual Leon Greco, referente nacional en montajes y visuales.

Con 82 metros de largo, la estética, la iluminación y la arquitectura del escenario fueron parte central de una edición que buscó elevar la identidad visual del evento, acompañada por un sistema de sonido y pantallas de última generación.

Este año, se ubicó en el lado este del hipódromo, aportando una visión 360 al predio que impactó al público y a los artistas que vibraron durante las tres noches.

En lo artístico, la grilla combinó la presentación de bandas mendocinas, con artistas nacionales e internacionales como Cazzu, Molotov, La Franela, Ciro y Los Persas, Damas Gratis, entre otros, reafirmando uno de los rasgos distintivos del festival: la convivencia entre proyectos emergentes, referentes de la escena mendocina y figuras de alcance masivo.

Producción y logística que hicieron la diferencia

La producción también dio un paso adelante en logística. El ingreso funcionó con fluidez gracias a un sistema de compra Pop Meals y una organización interna que optimizó la circulación del público.

Se destacaron tres rampas de gran porte que conectaron los dos niveles del predio y la incorporación de terrazas intervenidas por marcas reconocidas, que ampliaron los espacios de permanencia y descanso, para una mejor experiencia durante el festival.

Además, el estacionamiento ofreció un acceso directo al predio, lo que mejoró notablemente la comodidad de quienes llegaron en vehículo.

El sistema de compra Pop Meals debutó con éxito en la fiesta, con diferentes cajas apostadas en el predio, que aportando fluidez en las compras de productos, sin hacer fila y brindando un servicio de calidad a los asistentes.

Más de 25 etiquetas de cerveza, variedad gastronómica y experiencias

Esta edición, el patio gastronómico acompañó la propuesta con una amplia variedad de comidas y un abanico de cervecerías artesanales —con etiquetas tradicionales y nuevas— que mantuvo vivo el espíritu original del festival. La incorporación de más barras distribuidas estratégicamente en ambos niveles del predio permitió acelerar la atención y reducir filas, logrando que el público pudiera comprar con mayor comodidad y disfrutar plenamente de la experiencia.

Entre foodtrucks, opciones rápidas y alternativas para celíacos, la oferta se consolidó como uno de los ejes más valorados por el público. A esto se sumó el Beertruck solidario, una pieza emblemática de la Fiesta que volvió a estar presente y colaboró con el Banco de Alimentos.

Además del poderoso line up, el público disfrutó de atractivos como el Paseo de emprendedores, el Club del Vinilo. Y en esta edición marcas como Lorenzo, Yacopini, Chevallier, Andesmar, Gin Beefeater, Coca Coca y Andes se sumaron como sponsors de la fiesta más grande del oeste argentino.

Compromiso ambiental y gestión responsable

La 18ª edición de la Fiesta Provincial de la Cerveza reafirma su liderazgo en sostenibilidad al celebrar diez años consecutivos de medición de Huella de Carbono, un hito que consolida al festival como modelo nacional en gestión ambiental.

Con un enfoque innovador, este año la huella se midió en tiempo real gracias al trabajo conjunto de Ecosigna —consultora ambiental referente— y Zeroma, startup argentina especializada en tecnologías climáticas. Esta herramienta permitirá obtener datos instantáneos del impacto generado durante el desarrollo del festival, fortaleciendo el compromiso de la organización con la mejora continua y la experiencia del público.