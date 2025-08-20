¿Una nueva posibilidad para Nicolás Vázquez y Katheryn “Lagertha” Winnick?

Lo que comenzó como una declaración de amor platónica en televisión hoy se resignifica en redes, tras la separación del actor argentino. ¿Puede un gesto espontáneo del pasado abrir la puerta a una historia inesperada? El archivo emocional de internet revive el intercambio y lo convierte en tendencia.

En medio del revuelo mediático por la separación entre Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, un viejo video volvió a circular con fuerza en redes sociales: el momento en que el actor argentino le declaraba su amor platónico a Katheryn Winnick, la estrella de Vikings. El clip, que parecía enterrado en el archivo emocional de internet, resurgió como contenido viral y generó miles de reacciones.

El episodio ocurrió en 2016, durante una emisión del programa Como anillo al dedo. Vázquez, en tono humorístico y espontáneo, le dedicó unas palabras en inglés rudimentario a Winnick: “My English is bad, my person is very good. I love you.” Lo que parecía una broma televisiva se convirtió en fenómeno cuando la actriz canadiense respondió con un video personalizado, elogiando sus ojos y proponiéndole que se convierta en su escudero vikingo.

La escena, que en su momento fue celebrada como una perlita televisiva, volvió a cobrar relevancia tras la ruptura de Vázquez y Accardi, quienes compartieron 18 años de relación. En medio de especulaciones sobre infidelidades y crisis de pareja, el recuerdo con Winnick se resignificó como símbolo de deseo, humor y fantasía pública.

En redes sociales, el video fue compartido con comentarios nostálgicos, memes y lecturas irónicas sobre los vínculos mediáticos. Algunos usuarios lo interpretaron como una oportunidad perdida, otros como una muestra de carisma y espontaneidad que hoy se extraña en la televisión argentina.

Katheryn Winnick, reconocida mundialmente por su papel de Lagertha en Vikings, no solo respondió con calidez, sino que dejó abierta una puerta imaginaria que hoy, en clave de redes, se lee como una historia que podría haber sido. El cruce entre ambos nunca pasó del plano simbólico, pero su reaparición demuestra cómo los recuerdos virales pueden resignificarse según el contexto emocional.

La historia se instaló nuevamente en la conversación pública gracias al algoritmo, que detecta patrones de interés y reactiva contenidos vinculados a figuras en tendencia. En este caso, la separación de Vázquez funcionó como disparador para que el público volviera a mirar aquel cruce con otros ojos.