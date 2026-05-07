Estaba internado en el Hospital Central con custodia policial y se escapó

El hombre, de 35 años, estaba en el nosocomio por una fractura de maxilar y había sido denunciado por el robo de un celular dentro del mismo nosocomio. Aprovechó un momento de distracción del efectivo que lo vigilaba y escapó de la habitación.

Un hecho insólito se registró este jueves en el Hospital Central de Mendoza, cuando un paciente que permanecía internado bajo custodia policial logró escapar de la habitación en la que se encontraba. El hombre de 35 años, había ingresado el 5 de mayo con diagnóstico de fractura de maxilar y estaba señalado por la sustracción de un teléfono celular a otra paciente internada en la misma sala.

De acuerdo al parte oficial emitido por la Comisaría 5ª, el episodio ocurrió alrededor de las 9:15 horas. El efectivo asignado a la consigna salió al baño de la habitación y, al regresar, constató que el paciente ya no estaba en el lugar. La fuga fue advertida de inmediato y se emitió una alerta general para iniciar la búsqueda.

La Oficina Fiscal de la jurisdicción tomó intervención en el caso y dispuso las medidas correspondientes para dar con el paradero del evadido. Hasta el momento, no se ha confirmado si el hombre logró abandonar el predio hospitalario ni si existen registros de cámaras que permitan reconstruir el trayecto de la evasión.

Fuentes policiales señalaron que se desplegó un operativo de búsqueda en la zona y se notificó a todas las dependencias para intensificar el rastreo. “Se emitió una alerta general para dar con el paradero del individuo”, remarcaron voceros de seguridad, quienes calificaron el hecho como “inusual”.

Mientras continúa la búsqueda del paciente, la investigación deberá esclarecer cómo un hombre bajo custodia policial pudo escapar en plena mañana y sin ser detectado.