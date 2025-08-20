Aseguran que Gimena Accardi habría sido infiel más de una vez

La pareja de actores fue por muchos años un ejemplo de amor, confianza y compañerismo. En los últimos dos meses, luego de que anunciaran su divorcio y sorprendieran a todo el público comenzaron a aparecer rumores de todo tipo. Conocé este nuevo capitulo de una historia que comienza a asemejarse mucho a las novelas que interpretaron en la televisión.

La ruptura entre Gimena Accardi y Nicolás Vázquez sorprendió al mundo del espectáculo argentino. Tras 18 años de relación, la pareja que supo construir una historia de amor sólida atraviesa uno de sus peores momentos luego de que la actriz reconociera públicamente haberle sido infiel a su esposo.

Según Pepe Ochoa, periodista y panelista de LAM, el comienzo del fin del amor se habría gestado durante la etapa en que el actor protagonizaba la obra de teatro Tootsie. Durante su interpretación del personaje principal, Vázquez debió someterse a una transformación física radical: se afeitó las cejas y adoptó una estética femenina para encarnar a su rol. Este cambio habría generado un quiebre en la dinámica de pareja. Accardi habría manifestado que dejó de sentirse atraída por él en ese período, lo que encendió las alarmas sobre el estado del vínculo.

A este factor se sumó un cambio en la rutina de la actriz, quien comenzó a tener mayor presencia en el mundo del streaming en Olga y a participar en eventos nocturnos. Este nuevo ritmo de vida habría generado una distancia emocional entre ambos, marcada por diferencias en los tiempos y prioridades personales. La exposición pública de ambos también habría influido en la tensión creciente.

En medio de los rumores, Accardi confirmó que hubo una infidelidad, aunque aclaró que no fue con el actor Andrés Gil —como se especulaba— sino con una persona ajena al medio.“Fue con un random”,expresó, reconociendo que se arrepiente de lo ocurrido, pero que la relación ya venía desgastada desde hacía tiempo. Esta declaración sumó un nuevo capítulo al conflicto, que ya se debatía en redes y medios.

La historia de Accardi y Vázquez siempre estuvo marcada por momentos de profunda conexión, incluso atravesando situaciones difíciles como el fallecimiento de familiares cercanos. Por eso, el impacto de esta separación resonó con fuerza entre sus seguidores, quienes los consideraban una de las parejas más consolidadas del ambiente artístico.

Más allá del escándalo mediático, el caso abre preguntas sobre cómo los cambios profesionales, las exigencias del medio y las transformaciones personales pueden afectar los vínculos de larga data. El desgaste emocional, la exposición pública y la falta de sincronía en los proyectos individuales parecen haber sido factores determinantes en esta decisión.