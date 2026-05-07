Alerta por vientos fuertes: suspendieron las clases en una localidad para el turno mañana

La medida afecta a todos los niveles educativos en un departamento del sur provincial, mientras que en el resto de Mendoza las actividades continúan con normalidad.

La Dirección General de Escuelas (DGE) informó que este jueves 7 de mayo se suspenden las clases presenciales en el turno mañana en todas las escuelas de Malargüe.

La decisión se tomó a partir de los pronósticos que anticipan fuertes ráfagas de viento y en línea con las recomendaciones de Defensa Civil.

Según indicaron desde el organismo, la medida alcanza a todos los niveles y modalidades educativas del departamento. En este contexto, los estudiantes deberán continuar con las actividades de manera virtual a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza.

Desde la DGE remarcaron que la suspensión es preventiva y busca resguardar la seguridad de alumnos, docentes y personal educativo ante las condiciones climáticas adversas.

En tanto, en el resto de la provincia el dictado de clases se mantiene con total normalidad durante la jornada.