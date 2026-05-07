Tragedia: un fallecido durante el partido de Independiente Rivadavia y Fluminense

Un inspector de la AFA perdió la vida en el Estadio Malvinas Argentinas tras sufrir una descompensación durante el encuentro de Copa Libertadores.

Un inspector de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) murió en el Estadio Malvinas Argentinas mientras se disputaba el encuentro de Copa Libertadores entre Independiente Rivadavia y Fluminense. El hombre, de 64 años, falleció tras una descompensación y un paro cardíaco pese a la asistencia inmediata de Bomberos Voluntarios.

El partido, que terminó 1-1 y significó la histórica clasificación de la Lepra mendocina a los octavos de final de la Copa Libertadores, quedó marcado por la fatalidad. La víctima, identificada como Piñeiro, se encontraba en la platea techada cuando comenzó a sentirse mal. Según testigos, “se descompensó de repente, no hubo tiempo de trasladarlo”.

Bomberos Voluntarios presentes en el estadio acudieron rápidamente para asistirlo, pero pese a los intentos de reanimación, el inspector sufrió un paro cardíaco y falleció en el lugar. La Policía Científica trabajó durante horas en la zona para determinar las causas exactas del deceso y confirmar que se trató de un episodio súbito de salud.

La noticia generó conmoción entre los hinchas y periodistas presentes, que vivían una jornada especial por el desempeño de Independiente Rivadavia. “Se sintió mal de repente, no hubo nada que hacer”, relató uno de los asistentes, reflejando la sorpresa y el impacto que generó la tragedia en medio de la fiesta deportiva.

Desde la AFA lamentaron profundamente la pérdida de uno de sus colaboradores y destacaron su trayectoria en el ámbito futbolístico. El fallecimiento se replicó rápidamente en medios nacionales, sumando un tono de pesar a lo que debía ser una celebración para Mendoza.