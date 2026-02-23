Un mendocino se estaba tomando una cerveza cuando la lluvia lo tomó por sorpresa

El joven estaba sentado tomando cuando una lluvia torrencial se desató en Mendoza el pasado sábado. Compartieron el video a través de las redes sociales y se volvió viral.

Redacción ElNueve.com

El pasado fin de semana la provincia de Mendoza fue azotada por intensas tormentas que en algunos sectores del Gran Mendoza no solo incluyeron agua, sino también granizo y muchas calles resultaron anegadas. Sin embargo, la lluvia agarró desprevenidos a algunos mendocinos, pero no les impidió disfrutar de su noche de sábado.

El sábado, en horas de la tarde-noche, la lluvia sorprendió a muchos mendocinos que se encontraban en el centro; es que luego de jornadas con temperaturas muy altas llegó el agua. En algunos sectores la tormenta comenzó pasadas las 19, mientras que los departamentos de Ciudad, Godoy Cruz y Guaymallén tuvieron las localidades más afectadas.

Sin embargo, algunos precavidos decidieron no salir de sus casas, mientras que a otros los agarró de improvisto mientras realizaban compras o disfrutaban de la noche. Esto le pasó a un mendocino que se había sentado en pleno centro mendocino a tomar una cerveza y la lluvia se largó con todo.

Pero, lejos de levantarse e irse, se quedó sentado debajo de las gotas que caían y del agua que se había acumulado en la vereda y calle disfrutando, por lo menos, del momento“Tremenda lluvia en Mendoza, pero sigue firme”, escribieron junto a las imágenes del momento que fueron compartidas a través de las redes sociales.

El video fue compartido a través de Instagram y en pocas horas se volvió viral. Muchos usuarios no tardaron en comentar la situación: “porque en vez de grabarlo no le ofrecieron un abrazo”, “quién le hizo tanto daño soldado?” “disfrutando de la lluvia de verano”, escribieron en los comentarios.

