Es mendocino, dueño de un “telo”, viajó al Mundial en motorhome y prometió habitaciones gratis si Argentina sale campeón

Marcelo Torres salió de Mendoza en motorhome, recorrió más de 14 mil kilómetros y atravesó 13 países para seguir a la Selección en el Mundial. Desde Estados Unidos, el dueño de un hotel alojamiento lanzó una curiosa promesa: habitaciones gratis con champagne si Argentina vuelve a gritar campeón.

Un mendocino emprendió una aventura de más de 14 mil kilómetros para seguir a la Selección argentina en el Mundial y, desde Estados Unidos, lanzó una promesa que rápidamente llamó la atención: si la Albiceleste se consagra campeona, ofrecerá habitaciones gratis en su hotel alojamiento de Mendoza.

Se trata de Marcelo Torres, un empresario mendocino dueño del hotel alojamiento Limbo, ubicado en pleno centro de Mendoza, quien decidió dejar atrás la rutina y lanzarse a un viaje épico en motorhome para alentar al equipo argentino en suelo estadounidense.

La travesía comenzó el 6 de mayo. Desde Mendoza, Torres salió a bordo de su vehículo y recorrió 13 países hasta llegar a Kansas City, ciudad donde tenía previsto alentar a la Selección. En total, acumuló más de 14 mil kilómetros y una infinidad de anécdotas en el camino.

“Salí de Mendoza un 6 de mayo, hace un mes y monedas”, contó el mendocino durante una entrevista televisiva realizada en Estados Unidos, donde fue encontrado por Emma Vergara y el equipo de Noticiero 9 mientras estacionaba su motorhome con patente argentina.

Su recorrido incluyó el paso por Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México y finalmente Estados Unidos, al que ingresó por el paso de Laredo.

Pero el viaje no estuvo exento de dificultades. Marcelo relató algunos de los riesgos que enfrentó en la ruta, desde intentos de engaños hasta posibles robos. “Tenés quien te quiere parar, quien te hace señas de que tenés algo roto o dejan paquetes para que vos te pares y te asalten”, explicó.

Pese a las dificultades, el objetivo sigue firme: acompañar a la Selección argentina durante el Mundial. Aunque reconoció que el presupuesto empieza a escasear, aseguró que seguirá el recorrido del equipo “hasta donde se pueda”.

“No tengo entrada, mi idea es seguir a la Selección. Ahora bajamos a Dallas, pero si después me toca subir otra vez tendré que reevaluar porque estamos cortos de dinero”, comentó.

Una promoción espectacular

Sin embargo, fue una promesa la que terminó de convertirlo en furor entre los hinchas mendocinos. Torres aseguró que, si Argentina vuelve a consagrarse campeona del mundo, abrirá las puertas de su hotel alojamiento sin costo.

“Si Argentina sale campeón, todos tienen free habilitación con champagne incluido en el hotel Limbo”, lanzó entre risas.

Según detalló, el beneficio estaría disponible la noche del 19 de julio y se extendería algunos días más, aunque aclaró con humor que “el 22 ya no”.

La historia de Marcelo combina pasión futbolera, aventura y una cuota de humor muy mendocina: un viaje de miles de kilómetros para alentar a la Selección y una promesa que, para muchos, suma un motivo extra para desear otra estrella argentina.