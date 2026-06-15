“No puede ser que los chicos se alumbren con celulares”: familiares y vecinos de la nena Francesca Villalba que falleció atropellada por un micro piden la iluminación en el barrio

Familiares, vecinos y allegados de Francesca Villalba reclamaron justicia tras la muerte de la adolescente atropellada en Ugarteche y denunciaron falta de iluminación, problemas con el transporte y ausencia de respuestas de las autoridades. El doloroso testimonio de la madre reavivó el pedido para evitar nuevas tragedias en la zona.

Familiares, vecinos y allegados de Francesca Villalba, la adolescente que murió tras ser atropellada en la zona de Ugarteche, realizaron un fuerte reclamo de justicia y exigieron medidas urgentes para mejorar la seguridad en el barrio donde ocurrió la tragedia.

En medio del dolor por la pérdida, los padres de la menor cuestionaron la falta de respuestas por parte de las autoridades municipales y reclamaron obras de iluminación, mejoras en el transporte público y mayor seguridad vial para evitar que vuelva a repetirse un hecho similar.

“Estamos todos acá presentes porque estamos pidiendo justicia por nuestra hija”, expresó el padre de Francesca durante una manifestación realizada junto a vecinos y familiares. Según sostuvo, el sector donde ocurrió el siniestro presenta graves problemas de iluminación y desde hace tiempo existen pedidos formales para que se intervenga en la zona.

La familia denunció que los chicos del barrio deben alumbrarse con los teléfonos celulares para esperar el colectivo y que, pese a los reclamos previos, nunca obtuvieron respuestas. “Se tuvo que cobrar la vida de mi hija para recién venir y pintar la calle cuando estábamos en pleno velorio”, cuestionó el hombre.

Reclamo por seguridad e iluminación

El pedido de justicia no solo apunta a esclarecer lo ocurrido con Francesca, sino también a mejorar las condiciones de seguridad para los vecinos de Agrelo y Ugarteche.

La madre de la adolescente remarcó que tiene otras dos hijas que diariamente deben trasladarse en colectivo hacia la escuela y el trabajo, por lo que teme que una situación similar pueda repetirse.

“También pedimos reclamo al transporte porque no hay mucha constancia y algunos choferes discriminan a los chicos”, afirmó, al tiempo que pidió mayor responsabilidad de las empresas de transporte y mejores condiciones para quienes utilizan el servicio en horarios de madrugada.

Además, aseguró que en reiteradas ocasiones solicitaron iluminación para el barrio, sin obtener respuestas. “La oscuridad que hay es tremenda”, sostuvo.

Cómo ocurrió el accidente

Entre lágrimas, el padre relató cómo fueron los momentos previos al accidente ocurrido hace una semana. Según explicó, como cada mañana acompañó a Francesca a tomar el colectivo escolar.

En ese momento, relató que el micro que habitualmente utilizaban no levantó a los estudiantes y les indicaron que aguardaran otra unidad. Mientras algunos chicos comenzaron a cruzar la calle, un automóvil que circulaba a alta velocidad habría sobrepasado al colectivo.

“La vi cuando el auto la levantó”, recordó el hombre, quien aseguró haber presenciado toda la secuencia y que su hija falleció en sus brazos mientras esperaban asistencia médica.

El relato de la madre conmovió a vecinos y allegados presentes en el reclamo, quienes acompañaron el pedido de justicia y reclamaron medidas urgentes para evitar nuevas tragedias en la zona.

“No puede haber otra Francesca”, insistieron los familiares, quienes adelantaron que continuarán con las manifestaciones hasta recibir respuestas concretas de las autoridades.