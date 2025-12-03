Un tiktoker quiere renovar la famosa “guitarra azul” de Mendoza al igual que hizo con la banana del Acceso Este

La icónica Guitarra Azul que durante años marcó la entrada de La Guanaca, volvió a ser tema de conversación tras aparecer abandonada en los cerros mendocinos.

Un joven se volvió viral en las redes sociales al mostrar como lucen hoy lugares y monumentos abandonados en Mendoza. En uno de sus videos se encontró con la Guitarra Azul, aquel gran cartel que solía decorar la entrada principal de la Guanaca y que a muchos les trajo nostalgia. Compartió el hallazgo a través de su TikTok y se propuso un desafío: poder renovarla.

Muchos guardan recuerdos en su memoria de aquellos boliches o anécdotas de los bailes a los que asistían de jóvenes. Pues un mendocino decidió mostrar cómo luce hoy un mítico cartel que muchos remocen de donde es con solo verlo.

El video fue publicado por tiktoker Turismo Lichi, quien compartió a través de sus redes sociales un recorrido que estaba haciendo por los cerros cuando se encontró una desgastada guitarra azul enorme. Se trataba de aquella figuro que por años supo decorar la entrada del boliche, la Guanaca.

Tras el impacto del video de la Guitarra Azul, cientos de usuarios se sumaron a la iniciativa y apoyaron la idea de restaurarla. Muchos expresaron el valor simbólico que tiene para quienes vivieron los años en que La Guanaca era uno de los boliches más concurridos de la provincia.

Aunque aún no hay fecha ni detalles concretos del proyecto, la propuesta ya generó un fuerte movimiento en redes, impulsado por la nostalgia y por la intención de recuperar espacios que forman parte de la identidad mendocina.

Video: renovaron la famosa banana del Acceso Este y así quedó

El entusiasmo por la recuperación patrimonial no es nuevo en las redes del tiktoker. Hace pocos meses, Lichi emprendió un proyecto que se volvió tendencia: la restauración de la popular banana del Acceso Este, ubicada en Fray Luis Beltrán.

Durante más de cuarenta años, esa escultura fue un punto de referencia para quienes ingresaban a Mendoza. Sin embargo, el paso del tiempo y la falta de mantenimiento habían deteriorado su aspecto, generando reclamos de vecinos y automovilistas.

El influencer documentó su estado, convocó voluntarios y lideró una restauración completa que incluyó limpieza, reparación de la superficie y repintado. El resultado fue celebrado por la comunidad, que vio renacer una figura que forma parte del imaginario popular mendocino.